20 октября 2024, 05:16

Экономист рассказал об обратной стороне повышения пенсий

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Индексация пенсий с 1 января на 7,3% может спровоцировать рост инфляции. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.

Эксперт отметил, что пенсионеры получат повышенные выплаты с начала года. С другой стороны, это может вызвать повышение цен в ожидании повышенного спроса.

«При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, „заработать на моменте“ постараются все», - подчеркнул Арский.

Ранее экономист рассказала, кто может остаться без пенсии , несмотря на достижение пенсионного возраста. Россияне, чей стаж работы составляет менее 15 лет могут столкнуться с отказом в назначении пенсии.

Пенсия Пенсионеры Торговля Работа Бизнес Инфляция
15 октября 2024, 09:01
Страховые пенсии в России вырастут с начала года
РИА «Новости»
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Размер страховых пенсий с 1 января вырастет на 7,3%. Об этом Lenta.ru заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что российская экономика является одной из лидирующих в мире, и государство на уровне роста бюджета увеличивает социальные гарантии и льготы. Несмотря на санкции и экономические сложности, в России индексируются пенсии и растут соцвыплаты, добавила парламентарий.

«С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3%, причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих», - подчеркнула Бессараб.

По ее словам, индексацию пенсии получат более семи миллионов работающих пенсионеров. Депутат также анонсировала увеличение льгот для семей с детьми и рост материнского семейного капитала на 7,3% с 1 февраля.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о планах повысить маткапитал в 2025 году на 46 тысяч рублей. За второго ребенка выплата увеличится на 31 тысячу рублей.

Пенсия Выплаты в России Депутаты Россия Экономика
15 октября 2024, 01:07
ЦБ предложил дополнительно защитить клиентов микрофинансовых организаций
РИА «Новости»
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Центробанк решил ввести новые правила для работы микрофинансовых организаций. Им предложили не выдавать больше одного кредита до его погашения, сообщили в пресс-службе регулятора.

Эксперты обсудили доклад о развитии рынка МФО на ближайшие три года.

«Общественные обсуждения <…> прошли с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы. Регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка», - следует из релиза ЦБ.

Представители Банка России предложили не выдавать более одного кредита до его полного погашения, уменьшить размер предельной переплаты - с 130 до 100% от суммы долга по потребительским займам, а также ввести так называемый «период охлаждения» - на него призвали выделить три дня.

В сентябре ЦБ повысил ключевую ставку до 19%. Днем 15 октября регулятор допустил очередной рост показателя до конца месяца.

Законы Кредиты Центробанк
14 октября 2024, 16:40
Пенсии работающим пенсионерам повысят с января
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Пенсии, в том числе работающим пенсионерам, повысят с января следующего года более чем на 7%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, его процитировала «Парламентская газета».

«С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года, 7,3%», - подчеркнул глава Минфина.

По его словам, все необходимые расходы на соцобязательства учли в проекте бюджета на следующие три года. Кроме того, около 10 миллионов человек получат выплаты в рамках поддержки семей с детьми.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил выплатить в конце года 13-ю пенсию. Однако его коллега Светлана Бессараб раскритиковала идею , отметив, что на любые дополнения бюджета денег нет.

Пенсия Пенсионеры Минфин РФ Антон Силуанов
14 октября 2024, 11:11
МТС обязали выплатить в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода
РИА «Новости»
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ФАС рассмотрела антимонопольное дело МТС и обязала компанию перечислить в бюджет три миллиарда рублей «незаконно полученного дохода». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, весной 2024 года компания на 8% необоснованно повысила стоимость услуг сотовой связи, тем самым ущемив интересы потребителей.

Ведомство предписало МТС снизить тарифы для абонентов, для которых увеличивали цену на услуги сотовой связи. Также в пресс-службе отметили, что впервые изъяли необоснованно полученный доход и перечислили эти средства в бюджет. Такая мера будет способствовать предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи, подчеркнули в ФАС.

Ранее председатель Союза потребителей России объяснил, что полученные от МТС деньги перевели в бюджет , так как вернуть их абонентам нельзя из-за невозможности проконтролировать перечисление. Ни одной службе судебных приставов не под силу проследить за передвижением средств 30 миллионам потребителей, заключил он.

Штрафы ФАС России

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