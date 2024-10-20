Экономист рассказал об обратной стороне повышения пенсий
Индексация пенсий с 1 января на 7,3% может спровоцировать рост инфляции. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.
Эксперт отметил, что пенсионеры получат повышенные выплаты с начала года. С другой стороны, это может вызвать повышение цен в ожидании повышенного спроса.
«При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, „заработать на моменте“ постараются все», - подчеркнул Арский.
Ранее экономист рассказала, кто может остаться без пенсии , несмотря на достижение пенсионного возраста. Россияне, чей стаж работы составляет менее 15 лет могут столкнуться с отказом в назначении пенсии.