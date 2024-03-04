04 марта 2024, 07:59

Россияне смогут вернуть увядшие цветы в магазин даже без чека — депутат

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По российскому законодательству покупатель сможет вернуть деньги за испорченные цветы даже при отсутствии чека. Для этого можно обратиться в налоговую службу и в суд, сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Если они подмерзли, пока курьер их вез из-за неправильной упаковки, если они несвежие и завяли на следующий день, если их меньше, чем указано в заказе, то потребитель вправе защитить свои права, даже если у него нет чека на руках», - сказал он.

В случае, если цветы оказались некачественными, Алексей Говырин посоветовал сначала пойти к продавцу. Депутат предупредил, что если в предпраздничной спешке флорист не успел выдать чек, можно обратиться в Федеральную налоговую службу через сайт или приложение. После этого покупатель сможет потребовать перерасчета или возврата средств, а при отказе пойти в суд.

Большим спросом в феврале–марте пользовались тюльпаны, мимоза, первоцветы и гиацинты. Исполнительный директор тепличного комплекса «Подосинки» Ирина Земцова заявила, что розы покупали круглый год, независимо от праздников.

Роспотребнадзор Депутаты Магазины Бизнес Деньги Цветы
04 марта 2024, 02:58
Россиянам рассказали, когда стоит срочно закрыть счет в банке
РИА «Новости»
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Банки, имеющие проблемы с ликвидностью или задействованные в схемах по отмыванию преступных доходов, можно выявить. Все тревожные признаки перечислила в беседе «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Специалист посоветовала при выборе банка ознакомиться со списком системно значимых кредитных организаций Банка России, к которым нет вопросов. Следующий момент - новостная лента. Третий тревожный сигнал - это когда мегарегулятор выносит предупреждение коммерческому банку.

«Если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счет в такой кредитной организации», - заявил экономист.

И, наконец, четвертый тревожный звоночек - появление агрессивной рекламы банковских продуктов, причем на условиях, которые выгоднее рыночных. Последнее может говорить о проблемах с ликвидностью.

Валишвили также напомнила, что в случае лишения банка лицензии вкладчики могут получить денежную компенсацию. Юридическим лицам для получения своих средств придется встать в очередь кредитов и ждать реализации активов организации.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину , который пытался оформить кредит на два миллионы рублей по чужим документам в одном из банков Москвы.

Банки Россия Деньги Центробанк Экономика
03 марта 2024, 02:00
Стала известна общая сумма на реализацию послания Путина
РИА «Новости»
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На исполнение поручений президента Владимира Путина, которые прозвучали в ходе послания Федеральному собранию, потребуется 17 триллионов рублей. Такие расчеты сделало РИА «Новости».

Речь идет о реализации проектов до 2030 года в социальной сфере, ЖКХ и инфраструктуре. Больше всего денег потребует модернизация коммунальной инфраструктуры - 4,5 триллиона рублей.

Затраты на реализацию поручений Путина в социальной сфере составят 3,3 триллиона рублей. На продление материнского капитала до 2030 года понадобится 2,3 триллиона рублей. Стоимость продления «семейной ипотеки» оценили в 500 миллиардов рублей при сохранении основных базовых параметров.

На строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения выделят один триллион рублей на ближайшие шесть лет. При этом 400 миллиардов понадобятся на капитальные ремонт детских садов и школ, а также на строительство студенческих городков.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин озвучил новые нацпроекты. Также он отметил, что МРОТ в России к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей.

Рубль Строительство Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
02 марта 2024, 03:05
Россиянам объяснили, кого отсекут от льготной ипотеки
Freepik
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Долю льготной ипотеки на первичном рынке могут сократить до 25%, чтобы оживить рынок жилья в провинции и стратегически важных регионах страны. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

По словам экономиста, льготная ипотека частично уже решила проблемы в крупных городах, где активное строительство и развитая банковская система, а покупатели отличаются платежеспособностью. Ее показатель составил 90% во всех ипотечных программах, поэтому правительство уже рассматривает, как ее можно сократить.

Казанцева подчеркнула, что ипотека является способом коммерческого приобретения жилья, поэтому ее развитие также диктуют рыночные законы. Она по определению не может быть массовой.

«Эти шаги показывают, что государство не оставляет патерналистские функции, а лишь корректирует свои социальные обязательства в зависимости от обстоятельств и современных особенностей развития экономики», - резюмировала Казанцева.

Ранее замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев сообщил о разработке четырех лимитов для сумм ипотечных кредитов , из которых введут только два ограничения.

Минфин РФ Россия Ипотека Деньги Экономика Льготная ипотека
02 марта 2024, 02:16
Пособие по беременности и родам увеличат с 2025 года
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Россиянки смогут получить до 794 тысяч рублей в качестве пособия по беременности и родам, начиная с 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого замминистра труда и соцзащиты РФ Ольгу Баталину.

Чиновница рассказала об этом на ХХV Конгрессе педиатров России. Пока максимальный размер пособие составляет 565 тысяч рублей.

При этом работающие матери в следующем году смогут получить по уходу за ребенком до полутора лет до 69 тысяч рублей. На сегодняшний день размер этой выплаты составляет 49 тысяч рублей.

Денежный рост объясняется тем, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединяется в Социальный фонд, поэтому введут единый тариф страховых взносов.

В начале года государство провело масштабную индексацию социальных выплат , повысив, в частности, размер страховой пенсии по инвалидности на 7,5%, а минимальный размер оплаты труда - до 19 242 рублей.

Беременность Выплаты в России Минтруд РФ

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