«Если они подмерзли, пока курьер их вез из-за неправильной упаковки, если они несвежие и завяли на следующий день, если их меньше, чем указано в заказе, то потребитель вправе защитить свои права, даже если у него нет чека на руках», - сказал он.

В случае, если цветы оказались некачественными, Алексей Говырин посоветовал сначала пойти к продавцу. Депутат предупредил, что если в предпраздничной спешке флорист не успел выдать чек, можно обратиться в Федеральную налоговую службу через сайт или приложение. После этого покупатель сможет потребовать перерасчета или возврата средств, а при отказе пойти в суд.

Большим спросом в феврале–марте пользовались тюльпаны, мимоза, первоцветы и гиацинты. Исполнительный директор тепличного комплекса «Подосинки» Ирина Земцова заявила, что розы покупали круглый год, независимо от праздников.