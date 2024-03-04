Россиянам рассказали, когда стоит срочно закрыть счет в банке

Специалист посоветовала при выборе банка ознакомиться со списком системно значимых кредитных организаций Банка России, к которым нет вопросов. Следующий момент - новостная лента. Третий тревожный сигнал - это когда мегарегулятор выносит предупреждение коммерческому банку.

«Если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счет в такой кредитной организации», - заявил экономист.

И, наконец, четвертый тревожный звоночек - появление агрессивной рекламы банковских продуктов, причем на условиях, которые выгоднее рыночных. Последнее может говорить о проблемах с ликвидностью.

Валишвили также напомнила, что в случае лишения банка лицензии вкладчики могут получить денежную компенсацию. Юридическим лицам для получения своих средств придется встать в очередь кредитов и ждать реализации активов организации.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину , который пытался оформить кредит на два миллионы рублей по чужим документам в одном из банков Москвы.