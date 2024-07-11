Россиян предупредили о введении нового налога

Налог сменит так называемый курортный сбор, который в виде эксперимента взимается до конца 2024 года в таких регионах, как Крым, Санкт-Петербург, Ставрополье, Кубань и Алтай. С нового года налог смогут вводить любые муниципалитеты.

Взимать его будут с владельцев гостиниц, пансионатов и санаториев, но фактически бремя оплаты ляжет на плечи постояльцев.

«Налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе», - уточнила Ягнюкова.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал избыточным увеличение туристического налога с 1% до 5% к 2029 году.