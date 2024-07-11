Путин временно передал Росимуществу активы австрийского холдинга Silgan

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Холдинг Silgan, основанный в 1987 году, является одним из крупнейших предприятий по производству металлической упаковки для потребительских товаров. Компанию создали в США, но оба переданных завода принадлежат австрийским «дочкам» холдинга.

В марте Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов французской компании Danone. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил , что мера не станет тенденцией.

Президент Владимир Путин передал Росимуществу во временное управление активы ООО «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» и «Силган Метал Пэкаджинг Энем».

Указ об этом опубликовали на сайте правовой информации.