Правительство выделило средства для ремонта электросетей в новых регионах

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На выделенные средства закупят оборудование и материалы для стабильной работы объектов энергетики, а также все необходимое для восстановительных работ.

«Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт там, где требуется, чтобы гарантировать надежное и безопасное энергоснабжение потребителей», - отметил председатель правительства.

Мероприятия ведутся в рамках программы социально-экономического развития четырех новых регионов, утвержденной правительством в апреле прошлого года.

Накануне в администрации Сочи сообщили , что строители из города помогли возвести и отремонтировать 15 жилых домов в Макеевке.