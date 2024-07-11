11 июля 2024, 17:53

Правительство выделило средства для ремонта электросетей в новых регионах

РИА «Новости»
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Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому новым регионам выделят около 3,6 миллиарда рублей на закупку спецтехники для восстановления электросетей и формирования аварийного энергорезерва. Об этом сообщили в аппарате правительства.

На выделенные средства закупят оборудование и материалы для стабильной работы объектов энергетики, а также все необходимое для восстановительных работ.

«Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт там, где требуется, чтобы гарантировать надежное и безопасное энергоснабжение потребителей», - отметил председатель правительства.

Мероприятия ведутся в рамках программы социально-экономического развития четырех новых регионов, утвержденной правительством в апреле прошлого года.

Накануне в администрации Сочи сообщили , что строители из города помогли возвести и отремонтировать 15 жилых домов в Макеевке.

ЖКХ Работа Михаил Мишустин
11 июля 2024, 19:02
Вывод ценных российский бумаг из Казахстана назвали плюсом для Мосбиржи
Unsplash
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Запрет торгов ценными бумагами России в Казахстане увеличит объемы операций на Московской бирже. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил экономист Константин Ордов.

«Возвращение этих ценных бумаг может увеличить объем торгов у нас, на Московской бирже», - подчеркнул специалист.

По его словам, в России нет дефицита инвестиционных средств. Любые ценные бумаги будут востребованы. Решение Казахстана, по его мнению, может принести негативные последствия для местного фондового рынка.

«Вслед за этим могут уйти ценные бумаги других стран СНГ», - подытожил Ордов.

В четверг, 11 июля, Центральный депозитарий Казахстана порекомендовал клиентам вывести российские ценные бумаги до 1 августа 2024 года из-за действия американских санкций.

Казахстан Россия Мосбиржа
11 июля 2024, 17:40
Путин временно передал Росимуществу активы австрийского холдинга Silgan
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин передал Росимуществу во временное управление активы ООО «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» и «Силган Метал Пэкаджинг Энем». Указ об этом опубликовали на сайте правовой информации.

Холдинг Silgan, основанный в 1987 году, является одним из крупнейших предприятий по производству металлической упаковки для потребительских товаров. Компанию создали в США, но оба переданных завода принадлежат австрийским «дочкам» холдинга.

В марте Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов французской компании Danone. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил , что мера не станет тенденцией.

Президент Владимир Путин передал Росимуществу во временное управление активы ООО «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» и «Силган Метал Пэкаджинг Энем».

Указ об этом опубликовали на сайте правовой информации.

Владимир Путин Заводы
11 июля 2024, 03:35
Россиян предупредили о введении нового налога
РИА «Новости»
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В России с 2025 года вступит в силу закон о туристическом налоге. Он коснется не только отдыхающих, но и  тех, кто ездит в командировки, рассказала в интервью агентству «Прайм» юрист Taxology Марина Ягнюкова.

Налог сменит так называемый курортный сбор, который в виде эксперимента взимается до конца 2024 года в таких регионах, как Крым, Санкт-Петербург, Ставрополье, Кубань и Алтай. С нового года налог смогут вводить любые муниципалитеты.

Взимать его будут с владельцев гостиниц, пансионатов и санаториев, но фактически бремя оплаты ляжет на плечи постояльцев.

«Налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе», - уточнила Ягнюкова.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал избыточным увеличение туристического налога с 1% до 5% к 2029 году.

Отдых Путешествия Туризм Налоги Россия
10 июля 2024, 18:20
Совет Федерации одобрил поправки в Бюджетный кодекс
РИА «Новости»
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Совет Федерации одобрил поправки в Бюджетный кодекс, предложенные для реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Ведомство выделило три ключевых положения обновленного кодекса.

Регионам разрешат списать до двух третей задолженностей по бюджетным кредитам при условии, что деньги направят на инвестиции и инфраструктурные проекты.

Муниципалитеты с 2025 года смогут использовать экономию от межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансовое обеспечение программ по нацпроектам.

Туристический налог будет полностью зачисляться в местные бюджеты.

Кроме того, законопроект оптимизирует состав документов и материалов, которые поступают в Госдуму вместе с проектом бюджета на очередную трехлетку. Теперь он поступит на подпись президенту.

В мае премьер Михаил Мишустин на первом заседании нового правительства назвал главной задачей реализацию указа Путина по нацпроектам.

Совет Федерации РФ Россия Нацпроекты Деньги

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