05 марта 2024, 09:42

Один из лидеров рынка недвижимости Китая столкнулся с долговыми рисками

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Второй по объему продаж застройщик Китая столкнулся с риском невыполнения долговых обязательств. Страховщиков обеспокоило финансовое положение компании China Vanke Co., сообщило агентство Bloomberg.

Как минимум две базирующиеся в Пекине страховые компании в начале марта приказали внешним портфельным менеджерам внимательно следить за кредитными рисками Vanke - второго по объему продаж девелопера Китая. Компания начала переговоры с госстраховщиками о продлении сроков погашения некоторых частных займов. Акции застройщика в Гонконге упали на 7,1%, до самого низкого уровня за всю историю, в Шэньчжэне - на 4,7%, до минимума с декабря 2022 года. Долларовые ценные бумаги с погашением в 2027 году подешевели на шесть центов.

«Неудивительно, что Vanke сегодня в беде. Продажи недвижимости внутри страны настолько плохи, что компаниям трудно удержаться, а рынок не увидел сильной видимой поддержки со стороны местных органов власти», - сказал директор по инвестициям компании Beijing Shengao Fund Management Co Ли Кай.

Кризис на рынке китайской недвижимости продолжается четвертый год. США пригрозили КНР новыми санкциями , которые отразятся на экспорте.

Строительство Недвижимость Китай Экономика
05 марта 2024, 09:38
Эксперты предрекли уход 15 банков с российского рынка
РИА «Новости»
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В 2024 году российский рынок могут покинуть примерно 15 банков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обзор агентства «Эксперт РА».

В феврале Центробанк отозвал лицензии сразу у двух организаций. Речь идет о Qiwi банке и «Гефесте». За прошлый год Банк России ни отзывал ни одной лицензии.

Но, как отметил первый зампред регулятора России Дмитрий Тулин, это не означает начала расчистки сектора. Он назвал отзывы лицензий «точечными мерами» ЦБ.

«Мы ожидаем, что в 2024 году порядка 15 банков могут уйти с рынка по причинам, связанным с плановой реорганизацией, добровольной сдачей или отзывом лицензий», - указали в обзоре.

Аналитики уточнили, что лицензии могут отозвать у банков, которые не входят в топ-100 крупнейших. Многие из них, по мнению авторов материала, не имеют сильных точек роста бизнеса, поэтому наиболее подвержены рискам регулирования и надзора.

Банки Бизнес Центробанк
05 марта 2024, 08:55
Иран предложил помочь в создании аналога SWIFT для членов БРИКС
РИА «Новости»
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Создание аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT обсудят на встречах министров экономики и глав центробанков стран БРИКС. Эту тему включили в повестку дня будущих заседаний, сообщил замглавы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими агентству IRNA.

Первая встреча министров в 2024 года прошла в Бразилии. На ней представитель Ирана предложил запустить собственную систему банковских сообщений для группы БРИКС и презентовал проект создания трех структур - международного кредитного рейтинга, института по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мохсен Карими объяснил, что эти идеи внесли в повестку дня прошедшего и будущих заседаний.

«Странам - членам БРИКС, как развивающимся экономическим державам, определенно необходимо создать между собой расчетный механизм для достижения единой финансовой структуры, и Иран также может помочь в этой области», - сказал он.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что будущий аналог SWIFT в рамках БРИКС создадут с использованием цифровой валюты и технологии блокчейна. Он объяснил, что такая система могла бы не зависеть от политической ситуации.

Санкции Иран Экономика БРИКС
05 марта 2024, 07:44
Власти начали работу над повышением НДФЛ в России — СМИ
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Кабмин начал работать над анонсированными президентом России Владимиром Путиным фискальными мерами. Речь идет об изменении НДФЛ и налоговых льготах, сообщили «Ведомости» со ссылкой еа близкий к правительству источник и собеседника, знакомого с готовящимися поправками в Налоговый кодекс.

Сейчас НДФЛ составляет 13% для граждан с доходом менее пяти миллионов рублей в год и 15% людей, чей доход больше это суммы. В послании к Федеральному собранию Путин предложил распределить налоговое время «более справедливо» как между физлицами, так и между компаниями. Источник отметил, что Минфин уже работает в этой сфере, и предполагаемые изменения можно условно разбить на две группы.

Первая группа касается НДФЛ. Готового решения по усовершенствованию системы пока нет, но варианты снижения ставки не рассматриваются, то есть, по сути, речь идет только о повышении сбора. Конкретные показатели опять же не называются.

Вторая группа - льготы по НДФЛ и налогу на прибыль. Льготы по НДФЛ смогут получить люди с более низкими доходами, на льготы по налогу на прибыль компании смогут претендовать, если производят капвложения.

В феврале кабмин одобрил проект поправок ко второму чтению законопроекта, вводящего единый налоговый вычет по НДФЛ - в пределах 400 тысяч рублей в год - для долгосрочных сбережений.

Льготы Налоги Россия Владимир Путин НДФЛ
04 марта 2024, 07:59
Россияне смогут вернуть увядшие цветы в магазин даже без чека — депутат
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По российскому законодательству покупатель сможет вернуть деньги за испорченные цветы даже при отсутствии чека. Для этого можно обратиться в налоговую службу и в суд, сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Если они подмерзли, пока курьер их вез из-за неправильной упаковки, если они несвежие и завяли на следующий день, если их меньше, чем указано в заказе, то потребитель вправе защитить свои права, даже если у него нет чека на руках», - сказал он.

В случае, если цветы оказались некачественными, Алексей Говырин посоветовал сначала пойти к продавцу. Депутат предупредил, что если в предпраздничной спешке флорист не успел выдать чек, можно обратиться в Федеральную налоговую службу через сайт или приложение. После этого покупатель сможет потребовать перерасчета или возврата средств, а при отказе пойти в суд.

Большим спросом в феврале–марте пользовались тюльпаны, мимоза, первоцветы и гиацинты. Исполнительный директор тепличного комплекса «Подосинки» Ирина Земцова заявила, что розы покупали круглый год, независимо от праздников.

Роспотребнадзор Депутаты Магазины Бизнес Деньги Цветы

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