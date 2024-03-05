05 марта 2024, 19:45

Курс биткоина установил исторический максимум

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Стоимость биткоина превысила отметку в 69 тысяч долларов. Такие показатели стали рекордными с 2021 года, сообщило РИА «Новости».

Максимальную стоимость биткоина на бирже Coinbase зафиксировали в размере 69 354,92 доллара. На 18:45 по московскому времени курс криптовалюты упал до $66 912 тысяч долларов. При этом капитализация криптовалюты превысила 1,34 триллиона долларов, что стало максимальным значением за всю историю.

На рост криптовалюты повлиял запуск несколькими финансовыми гигантами, включая BlackRock и Fidelity, спотовых биржевых фондов (ETF) для биткоина. Их деятельность подразумевает приобретение самой криптовалюты, чтобы обеспечить выпущенные паи.

Электронная валюта показывает уверенный рост с конца зимы. Биткоин увеличился в цене на 11,6% 27 февраля и достиг 57 тысяч долларов.

Криптовалюты Курс валют
05 марта 2024, 11:50
QIWI Банк подал иск к своим владельцам
Читайте нас в: Google Новости
Лишенный лицензии QIWI Банк направил в суд иск к своим владельцам — АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. Материалы появились в картотеке.

Лишенный лицензии QIWI Банк направил в суд иск к своим владельцам - АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc.

Материалы появились в картотеке.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 4 марта. Третьим лицом выступает АО «Реестр». Других подробностей в карточке нет.

Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Он потерял возможность осуществлять банковские операции. В тот же день банк закрыл все свои офисы. Головной офис действовал в Северном Чертанове, дополнительные - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Кроме того, у QIWI Банка были филиал в столице на Староконюшенном переулке и представительство в Таджикистане.

Сейчас кредитная организация находится под контролем временной администрации Агентства по страхованию вкладов. Пострадавшим вкладчикам банка пообещали выплаты.

На днях СМИ сообщили, что ФСБ проверяет QIWI Банк в свете участившихся случаев телефонного и IT-мошенничества.

Банки Суд Деньги Москва
05 марта 2024, 11:03
Экономист назвал сберегательный сертификат хорошей альтернативой вкладу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин предложил создать безотзывный сберегательный сертификат. Он может стать альтернативой банковским вкладам. Такое мнение в интервью агентству «Прайм» выразил финансист Лазарь Бадалов.

Сберегательный сертификат является именной ценной бумагой. Она подтверждает право человека на получение вложенных средств и процентов после окончания срока ее действия.

«Только держатель, указанный в сберегательном сертификате, может получить денежные средства в банке, предъявив паспорт и ценную бумагу», - отметил экономист.

Пока эти сертификаты не пользуются популярностью из-за некоторых ограничений. Однако президент предложил особый механизм, который позволит устранить имеющиеся недостатки. Сберегательные сертификаты будут страховать в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей. Это примерно в два раза больше страховки по обычным банковским вкладам.

Также банки начнут предлагать по ним более высокий процент, который зафиксируют на весь срок действия сертификата. Такие условия по обычным вкладам зачастую не предоставляют.

Если власти страны примут решение по налогообложению полученных доходов, сберегательный сертификат обретет популярность, резюмировал Бадалов.

Банки Рубль Владимир Путин
05 марта 2024, 09:42
Один из лидеров рынка недвижимости Китая столкнулся с долговыми рисками
Читайте нас в: Google Новости
Второй по объему продаж застройщик Китая столкнулся с риском невыполнения долговых обязательств. Страховщиков обеспокоило финансовое положение компании China Vanke Co., сообщило агентство Bloomberg.

Как минимум две базирующиеся в Пекине страховые компании в начале марта приказали внешним портфельным менеджерам внимательно следить за кредитными рисками Vanke - второго по объему продаж девелопера Китая. Компания начала переговоры с госстраховщиками о продлении сроков погашения некоторых частных займов. Акции застройщика в Гонконге упали на 7,1%, до самого низкого уровня за всю историю, в Шэньчжэне - на 4,7%, до минимума с декабря 2022 года. Долларовые ценные бумаги с погашением в 2027 году подешевели на шесть центов.

«Неудивительно, что Vanke сегодня в беде. Продажи недвижимости внутри страны настолько плохи, что компаниям трудно удержаться, а рынок не увидел сильной видимой поддержки со стороны местных органов власти», - сказал директор по инвестициям компании Beijing Shengao Fund Management Co Ли Кай.

Кризис на рынке китайской недвижимости продолжается четвертый год. США пригрозили КНР новыми санкциями , которые отразятся на экспорте.

Строительство Недвижимость Китай Экономика
05 марта 2024, 09:38
Эксперты предрекли уход 15 банков с российского рынка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В 2024 году российский рынок могут покинуть примерно 15 банков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обзор агентства «Эксперт РА».

В феврале Центробанк отозвал лицензии сразу у двух организаций. Речь идет о Qiwi банке и «Гефесте». За прошлый год Банк России ни отзывал ни одной лицензии.

Но, как отметил первый зампред регулятора России Дмитрий Тулин, это не означает начала расчистки сектора. Он назвал отзывы лицензий «точечными мерами» ЦБ.

«Мы ожидаем, что в 2024 году порядка 15 банков могут уйти с рынка по причинам, связанным с плановой реорганизацией, добровольной сдачей или отзывом лицензий», - указали в обзоре.

Аналитики уточнили, что лицензии могут отозвать у банков, которые не входят в топ-100 крупнейших. Многие из них, по мнению авторов материала, не имеют сильных точек роста бизнеса, поэтому наиболее подвержены рискам регулирования и надзора.

Банки Бизнес Центробанк

Новости по теме