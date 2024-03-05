Курс биткоина установил исторический максимум

Максимальную стоимость биткоина на бирже Coinbase зафиксировали в размере 69 354,92 доллара. На 18:45 по московскому времени курс криптовалюты упал до $66 912 тысяч долларов. При этом капитализация криптовалюты превысила 1,34 триллиона долларов, что стало максимальным значением за всю историю.

На рост криптовалюты повлиял запуск несколькими финансовыми гигантами, включая BlackRock и Fidelity, спотовых биржевых фондов (ETF) для биткоина. Их деятельность подразумевает приобретение самой криптовалюты, чтобы обеспечить выпущенные паи.

Электронная валюта показывает уверенный рост с конца зимы. Биткоин увеличился в цене на 11,6% 27 февраля и достиг 57 тысяч долларов.