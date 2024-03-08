Исторический рекорд. Цена биткоина достигла почти 70 тысяч долларов

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Исторический максимум зафиксировали во время торгов на крупнейшей криптовалютой бирже Binance. Показатель вырос до 69 900 долларов. Прежде максимальную цену биткоина в 69 тысяч долларов фиксировали в 2021 году.

На рост биткоина повлиял запуск крупными финансовыми компаниями, такими как BlackRock и Fidelity, спотовых биржевых фондов (ETF), что подразумевает приобретение криптовалюты для обеспечения выпущенных паев.

За последнее время биткоин продемонстрировал уверенный рост и вырос в цене на 11,6%.