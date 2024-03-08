08 марта 2024, 19:21

Исторический рекорд. Цена биткоина достигла почти 70 тысяч долларов

Freepik
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Стоимость биткоина впервые вплотную подобралась к отметке в 70 тысяч долларов, что стало рекордным значением за всю историю существования этой криптовалюты. Об этом сообщили на сайте CoinDesk, который специализируется на цифровых валютах.

Исторический максимум зафиксировали во время торгов на крупнейшей криптовалютой бирже Binance. Показатель вырос до 69 900 долларов. Прежде максимальную цену биткоина в 69 тысяч долларов фиксировали в 2021 году.

На рост биткоина повлиял запуск крупными финансовыми компаниями, такими как BlackRock и Fidelity, спотовых биржевых фондов (ETF), что подразумевает приобретение криптовалюты для обеспечения выпущенных паев.

За последнее время биткоин продемонстрировал уверенный рост и вырос в цене на 11,6%.

Криптовалюты Рекорды
08 марта 2024, 16:48
Без отделки и меньше 20 «квадратов». Стала известна цена самой дешевой студии в Москве
Unsplash
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Самую дешевую студию в столице можно купить за 4,3 миллиона рублей. За эти деньги россиянам предлагают жилье без отделки площадью 19,6 квадратных метра, сообщила Lenta.ru со ссылкой на Департамент аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Квартира реализуется во введенном жилом комплексе в районе Косино-Ухтомский», - написали авторы публикации.

Самая дорогая студия на данный момент обойдется в 32,2 миллиона рублей. Такая квартира экспонируется в районе Покровское-Стрешнево, новостройку планируют сдать в конце 2024 года. Площадь - 22,5 квадратных метра, но отделка тоже не предусмотрена.

«Всего на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы представлено 6,7 тысячи студий», - уточнили журналисты.

Для тех, кто задумался купить квартиру, 2024 год станет удачным временем, заявлял ранее главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов. Он спрогнозировал падение цен на недвижимость до 15% , причем как в новостройках, так и на вторичном рынке.

Недвижимость Деньги Москва
07 марта 2024, 18:01
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода
РИА «Новости»
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Банк России еще на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Теперь оно действует до 9 сентября 2024 года, сообщили в Telegram-канале ЦБ.

«Ограничения сохраняются в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», - поясняется в заявлении.

Для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохранится лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 указанной даты (но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро). Эти условия действуют для клиентов, которые ранее не реализовали такую возможность.

Остальные средства все еще можно получить в рублях. Для средств, появившихся на счете после 9 сентября 2022 года, сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ. Деньги, размещенные на счете после этой даты, выдадут по курсу банка на момент выдачи.

Банки в течение следующих шести месяцев не смогут взимать с физлиц комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Юрлицам-нерезидентам выдавать наличные в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах в этот период не будут.

Ранее стало известно, что Центробанк разработал лимиты для сумм ипотечных кредитов.

Банки Деньги Центробанк
07 марта 2024, 14:01
Российские активы золотодобывающей компании Polymetal перейдут новому владельцу
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Акционеры компании Polymetal International одобрили продажу российских активов стоимостью 3,69 миллиарда долларов. Они достанутся компании «Мангазея Плюс», сообщила пресс-служба.

Общее собрание акционеров одного из 10 крупнейших мировых производителей золота прошло 7 марта. За продажу российских активов стоимостью 3,69 миллиарда долларов с учетом долга в 2,21 миллиарда проголосовали 96,74% акционеров.

«Принятым решением сделка, объявленная 19 февраля 2024 года, одобрена. Завершение сделки ожидается в ближайшее время», - объявила компания.

Активы перейдут АО «Мангазея Плюс» Сергея Янчукова. Группа входила в топ-15 российских золотодобытчиков.

Из-за санкций российское юрлицо АО «Полиметалл» сменило руководство. В отставку ушли главный исполнительный директор Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок.

Золото Бизнес Деньги Экономика
07 марта 2024, 13:41
«Газпром» потребовал от польских компаний более 900 млн долларов
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск «Газпрома» к связанным в газопроводом «Ямал — Европа» компаниям на сумму свыше 900 миллионов долларов. Предварительное судебное заседание пройдет в начале апреля. Определение опубликовали в картотеке суда.

ПАО «Газпром» подало иск к Europol Gaz SA, Orlen SA, Earnst and Young sp z oo Corporate Finance Sp. K и Ernst and Young Global Limited. Компания решила взыскать 710 миллионов долларов и почти 886,4 миллиона польских злотых (223 миллиона долларов).

Судья приняла исковое заявление и начала производство по делу. Судебное заседание арбитражного суда первой инстанции, на котором в том числе определят порядок извещения ответчиков, пройдет 10 апреля.

Europol Gaz SA являлся оператором польской части газопровода «Ямал - Европа» , по которому шел газ в Германию. Суд в Варшаве изъял долю «Газпрома» в этой компании. Orlen SA - польский нефтяной концерн, которому передали в управление участок магистрали. Компании Ernst and Young являлись аудиторами.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск «Газпрома» к связанным в газопроводом «Ямал - Европа» компаниям на сумму свыше 900 миллионов долларов. Предварительное судебное заседание пройдет в начале апреля. Определение опубликовали в картотеке суда.

Суд Газ Бизнес Газпром

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