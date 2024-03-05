05 марта 2024, 08:55

Иран предложил помочь в создании аналога SWIFT для членов БРИКС

РИА «Новости»
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Создание аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT обсудят на встречах министров экономики и глав центробанков стран БРИКС. Эту тему включили в повестку дня будущих заседаний, сообщил замглавы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими агентству IRNA.

Первая встреча министров в 2024 года прошла в Бразилии. На ней представитель Ирана предложил запустить собственную систему банковских сообщений для группы БРИКС и презентовал проект создания трех структур - международного кредитного рейтинга, института по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мохсен Карими объяснил, что эти идеи внесли в повестку дня прошедшего и будущих заседаний.

«Странам - членам БРИКС, как развивающимся экономическим державам, определенно необходимо создать между собой расчетный механизм для достижения единой финансовой структуры, и Иран также может помочь в этой области», - сказал он.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что будущий аналог SWIFT в рамках БРИКС создадут с использованием цифровой валюты и технологии блокчейна. Он объяснил, что такая система могла бы не зависеть от политической ситуации.

Санкции Иран Экономика БРИКС
05 марта 2024, 07:44
Власти начали работу над повышением НДФЛ в России — СМИ
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Кабмин начал работать над анонсированными президентом России Владимиром Путиным фискальными мерами. Речь идет об изменении НДФЛ и налоговых льготах, сообщили «Ведомости» со ссылкой еа близкий к правительству источник и собеседника, знакомого с готовящимися поправками в Налоговый кодекс.

Сейчас НДФЛ составляет 13% для граждан с доходом менее пяти миллионов рублей в год и 15% людей, чей доход больше это суммы. В послании к Федеральному собранию Путин предложил распределить налоговое время «более справедливо» как между физлицами, так и между компаниями. Источник отметил, что Минфин уже работает в этой сфере, и предполагаемые изменения можно условно разбить на две группы.

Первая группа касается НДФЛ. Готового решения по усовершенствованию системы пока нет, но варианты снижения ставки не рассматриваются, то есть, по сути, речь идет только о повышении сбора. Конкретные показатели опять же не называются.

Вторая группа - льготы по НДФЛ и налогу на прибыль. Льготы по НДФЛ смогут получить люди с более низкими доходами, на льготы по налогу на прибыль компании смогут претендовать, если производят капвложения.

В феврале кабмин одобрил проект поправок ко второму чтению законопроекта, вводящего единый налоговый вычет по НДФЛ - в пределах 400 тысяч рублей в год - для долгосрочных сбережений.

Льготы Налоги Россия Владимир Путин НДФЛ
04 марта 2024, 07:59
Россияне смогут вернуть увядшие цветы в магазин даже без чека — депутат
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По российскому законодательству покупатель сможет вернуть деньги за испорченные цветы даже при отсутствии чека. Для этого можно обратиться в налоговую службу и в суд, сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Если они подмерзли, пока курьер их вез из-за неправильной упаковки, если они несвежие и завяли на следующий день, если их меньше, чем указано в заказе, то потребитель вправе защитить свои права, даже если у него нет чека на руках», - сказал он.

В случае, если цветы оказались некачественными, Алексей Говырин посоветовал сначала пойти к продавцу. Депутат предупредил, что если в предпраздничной спешке флорист не успел выдать чек, можно обратиться в Федеральную налоговую службу через сайт или приложение. После этого покупатель сможет потребовать перерасчета или возврата средств, а при отказе пойти в суд.

Большим спросом в феврале–марте пользовались тюльпаны, мимоза, первоцветы и гиацинты. Исполнительный директор тепличного комплекса «Подосинки» Ирина Земцова заявила, что розы покупали круглый год, независимо от праздников.

Роспотребнадзор Депутаты Магазины Бизнес Деньги Цветы
04 марта 2024, 02:58
Россиянам рассказали, когда стоит срочно закрыть счет в банке
РИА «Новости»
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Банки, имеющие проблемы с ликвидностью или задействованные в схемах по отмыванию преступных доходов, можно выявить. Все тревожные признаки перечислила в беседе «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Специалист посоветовала при выборе банка ознакомиться со списком системно значимых кредитных организаций Банка России, к которым нет вопросов. Следующий момент - новостная лента. Третий тревожный сигнал - это когда мегарегулятор выносит предупреждение коммерческому банку.

«Если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счет в такой кредитной организации», - заявил экономист.

И, наконец, четвертый тревожный звоночек - появление агрессивной рекламы банковских продуктов, причем на условиях, которые выгоднее рыночных. Последнее может говорить о проблемах с ликвидностью.

Валишвили также напомнила, что в случае лишения банка лицензии вкладчики могут получить денежную компенсацию. Юридическим лицам для получения своих средств придется встать в очередь кредитов и ждать реализации активов организации.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину , который пытался оформить кредит на два миллионы рублей по чужим документам в одном из банков Москвы.

Банки Россия Деньги Центробанк Экономика
03 марта 2024, 02:00
Стала известна общая сумма на реализацию послания Путина
РИА «Новости»
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На исполнение поручений президента Владимира Путина, которые прозвучали в ходе послания Федеральному собранию, потребуется 17 триллионов рублей. Такие расчеты сделало РИА «Новости».

Речь идет о реализации проектов до 2030 года в социальной сфере, ЖКХ и инфраструктуре. Больше всего денег потребует модернизация коммунальной инфраструктуры - 4,5 триллиона рублей.

Затраты на реализацию поручений Путина в социальной сфере составят 3,3 триллиона рублей. На продление материнского капитала до 2030 года понадобится 2,3 триллиона рублей. Стоимость продления «семейной ипотеки» оценили в 500 миллиардов рублей при сохранении основных базовых параметров.

На строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения выделят один триллион рублей на ближайшие шесть лет. При этом 400 миллиардов понадобятся на капитальные ремонт детских садов и школ, а также на строительство студенческих городков.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин озвучил новые нацпроекты. Также он отметил, что МРОТ в России к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей.

Рубль Строительство Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024

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