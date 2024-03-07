07 марта 2024, 13:41

«Газпром» потребовал от польских компаний более 900 млн долларов

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск «Газпрома» к связанным в газопроводом «Ямал — Европа» компаниям на сумму свыше 900 миллионов долларов. Предварительное судебное заседание пройдет в начале апреля. Определение опубликовали в картотеке суда.

ПАО «Газпром» подало иск к Europol Gaz SA, Orlen SA, Earnst and Young sp z oo Corporate Finance Sp. K и Ernst and Young Global Limited. Компания решила взыскать 710 миллионов долларов и почти 886,4 миллиона польских злотых (223 миллиона долларов).

Судья приняла исковое заявление и начала производство по делу. Судебное заседание арбитражного суда первой инстанции, на котором в том числе определят порядок извещения ответчиков, пройдет 10 апреля.

Europol Gaz SA являлся оператором польской части газопровода «Ямал - Европа» , по которому шел газ в Германию. Суд в Варшаве изъял долю «Газпрома» в этой компании. Orlen SA - польский нефтяной концерн, которому передали в управление участок магистрали. Компании Ernst and Young являлись аудиторами.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск «Газпрома» к связанным в газопроводом «Ямал - Европа» компаниям на сумму свыше 900 миллионов долларов. Предварительное судебное заседание пройдет в начале апреля. Определение опубликовали в картотеке суда.

Суд Газ Бизнес Газпром
07 марта 2024, 14:01
Российские активы золотодобывающей компании Polymetal перейдут новому владельцу
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Акционеры компании Polymetal International одобрили продажу российских активов стоимостью 3,69 миллиарда долларов. Они достанутся компании «Мангазея Плюс», сообщила пресс-служба.

Общее собрание акционеров одного из 10 крупнейших мировых производителей золота прошло 7 марта. За продажу российских активов стоимостью 3,69 миллиарда долларов с учетом долга в 2,21 миллиарда проголосовали 96,74% акционеров.

«Принятым решением сделка, объявленная 19 февраля 2024 года, одобрена. Завершение сделки ожидается в ближайшее время», - объявила компания.

Активы перейдут АО «Мангазея Плюс» Сергея Янчукова. Группа входила в топ-15 российских золотодобытчиков.

Из-за санкций российское юрлицо АО «Полиметалл» сменило руководство. В отставку ушли главный исполнительный директор Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок.

Золото Бизнес Деньги Экономика
06 марта 2024, 13:12
Совкомбанк запустил продажу наличной валюты онлайн
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Совкомбанк начал фиксировать курс наличной валюты при дистанционной продаже. Теперь можно заранее определить курс на сайте до прихода в офис.

Банк предоставил клиентам возможность отслеживать курс наличной валюты онлайн и фиксировать его на нужном уровне, выбрав конкретный офис. Опция доступна при покупке долларов США, евро, юаней и дирхамов ОАЭ. На первом этапе услугу запустили для клиентов в Москве.

Забрать валюту можно будет в выбранной кассе до конца рабочего дня. Для клиентов Совкомбанка доступны расчеты в кассе с помощью карты. Возможность расплатиться наличными рублями также сохраняется.

Процесс полностью автоматизирован, поэтому покупателю валюты не придется ожидать установки курса в кассе.

Евро Банки Доллары США Россия Курс валют Деньги
05 марта 2024, 19:45
Курс биткоина установил исторический максимум
Freepik
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Стоимость биткоина превысила отметку в 69 тысяч долларов. Такие показатели стали рекордными с 2021 года, сообщило РИА «Новости».

Максимальную стоимость биткоина на бирже Coinbase зафиксировали в размере 69 354,92 доллара. На 18:45 по московскому времени курс криптовалюты упал до $66 912 тысяч долларов. При этом капитализация криптовалюты превысила 1,34 триллиона долларов, что стало максимальным значением за всю историю.

На рост криптовалюты повлиял запуск несколькими финансовыми гигантами, включая BlackRock и Fidelity, спотовых биржевых фондов (ETF) для биткоина. Их деятельность подразумевает приобретение самой криптовалюты, чтобы обеспечить выпущенные паи.

Электронная валюта показывает уверенный рост с конца зимы. Биткоин увеличился в цене на 11,6% 27 февраля и достиг 57 тысяч долларов.

Криптовалюты Курс валют
05 марта 2024, 11:50
QIWI Банк подал иск к своим владельцам
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Лишенный лицензии QIWI Банк направил в суд иск к своим владельцам — АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. Материалы появились в картотеке.

Лишенный лицензии QIWI Банк направил в суд иск к своим владельцам - АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc.

Материалы появились в картотеке.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 4 марта. Третьим лицом выступает АО «Реестр». Других подробностей в карточке нет.

Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Он потерял возможность осуществлять банковские операции. В тот же день банк закрыл все свои офисы. Головной офис действовал в Северном Чертанове, дополнительные - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Кроме того, у QIWI Банка были филиал в столице на Староконюшенном переулке и представительство в Таджикистане.

Сейчас кредитная организация находится под контролем временной администрации Агентства по страхованию вкладов. Пострадавшим вкладчикам банка пообещали выплаты.

На днях СМИ сообщили, что ФСБ проверяет QIWI Банк в свете участившихся случаев телефонного и IT-мошенничества.

Банки Суд Деньги Москва

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