Эксперты предрекли уход 15 банков с российского рынка

В феврале Центробанк отозвал лицензии сразу у двух организаций. Речь идет о Qiwi банке и «Гефесте». За прошлый год Банк России ни отзывал ни одной лицензии.

Но, как отметил первый зампред регулятора России Дмитрий Тулин, это не означает начала расчистки сектора. Он назвал отзывы лицензий «точечными мерами» ЦБ.

«Мы ожидаем, что в 2024 году порядка 15 банков могут уйти с рынка по причинам, связанным с плановой реорганизацией, добровольной сдачей или отзывом лицензий», - указали в обзоре.

Аналитики уточнили, что лицензии могут отозвать у банков, которые не входят в топ-100 крупнейших. Многие из них, по мнению авторов материала, не имеют сильных точек роста бизнеса, поэтому наиболее подвержены рискам регулирования и надзора.