ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода

«Ограничения сохраняются в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», - поясняется в заявлении.

Для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохранится лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 указанной даты (но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро). Эти условия действуют для клиентов, которые ранее не реализовали такую возможность.

Остальные средства все еще можно получить в рублях. Для средств, появившихся на счете после 9 сентября 2022 года, сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ. Деньги, размещенные на счете после этой даты, выдадут по курсу банка на момент выдачи.

Банки в течение следующих шести месяцев не смогут взимать с физлиц комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Юрлицам-нерезидентам выдавать наличные в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах в этот период не будут.

Ранее стало известно, что Центробанк разработал лимиты для сумм ипотечных кредитов.