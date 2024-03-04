04 марта 2024, 10:06

Знак «Материнская слава» и звание матери-героини получили 500 женщин в Подмосковье

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Ежегодно матери из Подмосковья получают награды за достойное воспитание детей. Так, знак «Материнская слава» получили 498 женщин, еще две — звание «Мать-героиня».

Как рассказали в Мособлдуме, Подмосковье уделяет особое внимание поддержке семей с детьми. Многие из них получают особые наградыю «С каждым годом в Подмосковье становится все больше многодетных семей. Ежегодно матерей, которые достойно воспитали детей, отмечают наградой. В Московской области 498 жительниц награждены знаком „Материнская слава“. Еще две многодетные мамы в регионе носят почетное звание „Мать-героиня“», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что звание «Мать-героиня» сопоставимо с другими высшими званиями. Награда подчеркивает значимость материнства в обществе. Получить ее могут женщины, родившие и воспитавшие от 10 детей. При присвоении звания также предусмотрена выплата в размере одного миллиона рублей.

Знак «Материнская слава» и выплату в размере 100 тысяч рублей получают женщины, родившие и воспитавшие от пяти детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Награды Семья
04 марта 2024, 10:34
Производители из Подмосковья получили 4 награды на конкурсе новых брендов России
Пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Читайте нас в: Google Новости
Победителями всероссийского конкурса «Знай наших» стали 82 бренда из 41 региона. Среди них — четыре подмосковных производителя.

«В число победителей вошли производитель целлюлозного волокна „РАМЭКО“ из Воскресенска, производитель протезов METIZ из Щелково, производитель полезных продуктов питания „АйсКро“ из Солнечногорска. Производитель трейлеров MOBITRUCK стал суперпобедителем в номинации „Высокие технологии“. Кроме того, Подмосковье вошло в число лучших регионов по работе с брендами», - прокомментировала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Победители получат помощь в продвижении, бесплатные рекламные кампании, доступ к образовательным программам, участие в крупных деловых мероприятиях и другую поддержку.

Компания «РАМЭКО» из Воскресенска с 2012 года занимается производством экологически чистого и высококачественного целлюлозного волокна. Продукцию используют в дорожном строительстве и других сферах.

Компания METIZ из Щелкова основана в 1999 году и выполняет полный цикл протезирования конечностей. Здесь выпускают более 100 тысяч изделий в год. Есть собственное конструкторское бюро и запатентованные разработки.

Производитель полезных продуктов питания «АйсКро» работает в Солнечногорске с 2015 года. Компания производит мороженое и эскимо, йогурты, напитки, десерты и другие продукты.

Компания «Мобитрак» с 2016 года производит мобильные торговые объекты в Истре. Трейлеры могут быть оборудованы как кофейня, торговая точка, парикмахерская, баня или даже мобильный жилой комплекс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес конкурсы
04 марта 2024, 10:33
Искусственный интеллект для заполнения медицинских карт ввели в 69 больницах Подмосковья
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Искусственный интеллект помогает врачам заполнять медкарты пациентов в Подмосковье. Возможность голосового ввода позволила сократить время на эту работу на 47%.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, такие инструменты позволяют оптимизировать и упростить работу специалистов.

«Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта врачи могут больше времени уделять осмотру и консультации пациентов, подготовке заключений. С момента появления голосового ввода данных удалось ускорить заполнение медкарт в среднем на 47%», - сказала она.

Голосовой ввод производят при помощи специальной гарнитуры. Врач проговаривает информацию, а система переводит ее в текст. Сейчас эту технологию используют в 69 медучреждениях региона.

«Искусственный интеллект позволяет разгрузить сотрудников, перенаправить ресурсы на решение других вопросов. Применение ИИ-технологий в здравоохранении помогает улучшить диагностику, лечение и предоставление медицинской помощи», - добавила глава ведомства.

Искусственный интеллект также используют в сфере городского хозяйства, транспорта и экологии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес конкурсы
04 марта 2024, 10:10
Около 80 тысяч цветов и кустарников высадят в Воскресенске весной
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Десятки видов цветов и кустарников выращивают сотрудники учреждения «Благоустройство и озеленение» в Воскресенске. Около 80 тысяч бегоний, маргариток, тюльпанов и других растений высадят на клумбах города весной.

Клумб и зелени в Воскресенске в этом году станет больше. Об этом позаботятся сотрудники учреждения «Благоустройство и озеленение», которые выращивают в теплицах цветочную рассаду и саженцы кустов.

«Люди здесь работают профессиональные. Много узнал нового о высадке культур. Мощностей и теплиц, как меня заверили руководители „Благоустройства и озеленения“, хватит для того, чтобы украсить наш город», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В летние каникулы на работу в теплицы устраиваются школьники. Глава округа уверен, что это одно из важнейших направлений работы с подростками, которое приучает их трудиться и уважать чужой труд.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Воскресенск
04 марта 2024, 10:06
Еще один научный сотрудник в Подмосковье получил квартиру по льготной ипотеке
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Молодой ученый из Дубны Иван Соколов получил сертификат на льготную ипотеку и приобрел квартиру в новом доме. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Иван Соколов работает младшим научным сотрудником в Объединенном институте ядерных исследований. Стаж - около семи лет.

«Сейчас я занимаюсь разработкой веб-приложений. Приходится неустанно развиваться, изучать много нового и интересного, чтобы решать поступающие задачи», - говорит Иван.

Получив сертификат по программе «Социальная ипотека», ученый начал подыскивать жилье.

«В Дубне свободного жилья не так много. Сначала мы с женой рассматривали „вторичку“, но все понравившиеся варианты скупили. Поэтому мы обратили внимание на новые дома и не пожалели. Взяли „двушку“. В районе развитая инфраструктура, все близко. Например, автобусом до работы - 20 минут», - рассказал Соколов.

Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Ученые Ипотека Социальная ипотека

Новости по теме