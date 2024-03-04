Знак «Материнская слава» и звание матери-героини получили 500 женщин в Подмосковье

Как рассказали в Мособлдуме, Подмосковье уделяет особое внимание поддержке семей с детьми. Многие из них получают особые наградыю «С каждым годом в Подмосковье становится все больше многодетных семей. Ежегодно матерей, которые достойно воспитали детей, отмечают наградой. В Московской области 498 жительниц награждены знаком „Материнская слава“. Еще две многодетные мамы в регионе носят почетное звание „Мать-героиня“», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что звание «Мать-героиня» сопоставимо с другими высшими званиями. Награда подчеркивает значимость материнства в обществе. Получить ее могут женщины, родившие и воспитавшие от 10 детей. При присвоении звания также предусмотрена выплата в размере одного миллиона рублей.

Знак «Материнская слава» и выплату в размере 100 тысяч рублей получают женщины, родившие и воспитавшие от пяти детей.

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