Качество содержания дворов проверили в поселке Любучаны в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Ирина Бадалян проинспектировала качество содержания дворов на Заводской улице в поселке Любучаны. Вместе в представителями администрации в обходе приняли участие активные местные жители. Во время проверки они рассказали Ирине Бадалян о проблемах и выразили пожелания. Отдельное внимание уделили реконструкции детской игровой зоны. Все недочеты для устранения передали в работу профильным специалистам.

Обращения по вопросам качества содержания дворов можно направлять в территориальные отделы управления территориальной и внутренней политики.

Территориальный отдел Столбовая - Любучаны работает по адресу: село Троицкое, дом № 4/1, 2 этаж, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон для связи: +7 (49-67) 24-32-46.

Стремиловский территориальный отдел расположен по адресу: село Дубна, дом № 30, 2 этаж, кабинет 230, отдел работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45, телефон: +7 (49-64) 24-91-17.

Баранцевский территориальный отдел открыт в селе Новый Быт по Новой улице, дом № 8а, 2 этаж, часы приема с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45. Телефон: +7 (49-67) 24-14-12.

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