Врачи МОНИКИ поделились опытом внедрения систем менеджмента в больницах

Представители МОНИКИ имени Владимирского поделились своим опытом внедрения системы менеджмента качества в Консультативно-диагностическом центре. Они также рассказали о новых разработках в области СМК и безопасности медицинской деятельности.

В рамках конференции эксперты обменялись опытом, связанным с внедрением СМК, и обсудили все необходимые этапы этого процесса.

Директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев подчеркнул важность системного подхода, который позволяет не только контролировать, но и улучшать ключевые показатели безопасности и качества медицинских услуг.

Он добавил, что основная цель мероприятия заключалась в обсуждении проблем, с которыми могут столкнуться руководители при внедрении системы менеджмента качества, а также в обмене успешными практиками, способными помочь коллегам в их работе.