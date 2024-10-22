22 октября 2024, 22:55

Врачи МОНИКИ поделились опытом внедрения систем менеджмента в больницах

МОНИКИ им. Владимирского
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Первая региональная научно-практическая конференция, посвященная насущным вопросам системы менеджмента качества, состоялась в МОНИКИ имени Владимирского. В ходе мероприятия специалисты области здравоохранения обсудили внедрение систем менеджмента качества (СМК), акцентировав внимание на процессном подходе, значении корпоративной культуры, а также на ресурсосберегающих технологий в управлении качеством.

Представители МОНИКИ имени Владимирского поделились своим опытом внедрения системы менеджмента качества в Консультативно-диагностическом центре. Они также рассказали о новых разработках в области СМК и безопасности медицинской деятельности.

В рамках конференции эксперты обменялись опытом, связанным с внедрением СМК, и обсудили все необходимые этапы этого процесса.

Директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев подчеркнул важность системного подхода, который позволяет не только контролировать, но и улучшать ключевые показатели безопасности и качества медицинских услуг.

Он добавил, что основная цель мероприятия заключалась в обсуждении проблем, с которыми могут столкнуться руководители при внедрении системы менеджмента качества, а также в обмене успешными практиками, способными помочь коллегам в их работе.

Здравоохранение Больницы Врачи
22 октября 2024, 22:28
Пенсионеры из Чехова прочитали стихи на поэтическом вечере
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В городском округе Чехов провели мероприятие на тему творчества поэтов-шестидесятников «Ах, как хочется просто жить». Поэтический вечер провели во Дворце спорта «Олимпийский».

Члены клуба «Активное долголетие» в Чехове на поэтическом мероприятии прочитали стихи Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Ахмадулиной и других.

«Я сегодня читаю Евгения Евтушенко памяти Высоцкого. Почему я выбрал это стихотворение? Оно мне очень близко. Потому что я очень ценил, любил Высоцкого за его гражданскую позицию активную, это все было созвучно мне, моему внутреннему миру», - поделился участник мероприятия Владимир Мудров.

В рамках проекта «Активное долголетие» работает Театральная студия «Энергичные люди». Пенсионеры занимаются там техникой речи, изучают основы актерского мастерства. Также участники периодически устраивают спектакли.

Отметим, созданный по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева клуб «Активное долголетие» в Чехове насчитывает почти тысячу человек. Они посещают спортивные занятия, айти-курсы, вместе путешествуют и ездят на экскурсии. Участниками сообщества могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

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Чехов Активное долголетие
22 октября 2024, 21:46
Качество содержания дворов проверили в поселке Любучаны в Чехове
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Заместитель главы городского округа Чехов Ирина Бадалян осмотрела состояние дворовых территорий на Заводской улице в поселке Любучаны. В состав комиссии также вошли неравнодушные жители, специалисты управления территориальной и внутренней политики.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Ирина Бадалян проинспектировала качество содержания дворов на Заводской улице в поселке Любучаны. Вместе в представителями администрации в обходе приняли участие активные местные жители. Во время проверки они рассказали Ирине Бадалян о проблемах и выразили пожелания. Отдельное внимание уделили реконструкции детской игровой зоны. Все недочеты для устранения передали в работу профильным специалистам.

Обращения по вопросам качества содержания дворов можно направлять в территориальные отделы управления территориальной и внутренней политики.

Территориальный отдел Столбовая - Любучаны работает по адресу: село Троицкое, дом № 4/1, 2 этаж, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон для связи: 7 (49-67) 24-32-46.

Стремиловский территориальный отдел расположен по адресу: село Дубна, дом № 30, 2 этаж, кабинет 230, отдел работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45, телефон: 7 (49-64) 24-91-17.

Баранцевский территориальный отдел открыт в селе Новый Быт по Новой улице, дом № 8а, 2 этаж, часы приема с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45. Телефон: 7 (49-67) 24-14-12.

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Благоустройство Чехов
22 октября 2024, 18:26
Новый «Урок цифры» о мобильных приложениях начнется в Подмосковье 5 ноября
МЕДИАСТОК.РФ
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С 5 по 24 ноября 2024 года пройдет очередной этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», посвященный теме «Магазин приложений». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Школьники смогут узнать, как создается и развивается цифровой продукт на примере российского магазина приложений RuStore. В ходе урока ребята попробуют себя в роли владельцев магазина приложений, решая задачи по управлению и продвижению цифровых сервисов, изучат основы разработки приложений и модерации контента, а также научатся анализировать отзывы пользователей.

Отмечается, что занятия рассчитаны на учеников 1-11 классов с выбором уровня сложности по возрасту. Пройти урок можно как в школе с учителем, так и дома с родителями. Материалы и тренажеры доступны на официальном сайте проекта. Там также можно попробовать свои силы в реальных задачах разработчиков и дизайнеров. Присоединиться к проекту можно по ссылке.

Школы Школьники Образование
22 октября 2024, 18:04
Деревню Захарково в Чехове газифицировали
Unsplash
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В деревне Захарково выполнили газификацию. Специалисты проложили трубы и подключили газопровод к распределительному шкафу. В ближайшее время ресурс будут подводить к домам.

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов ответил на вопросы жителей.

«Здесь и кураторы, и старший куратор, здесь и начальник подольского филиала, я видела и нашего чеховского здесь. Поэтому можно подойти и решить вопрос», - сказала староста деревни Лариса Николаева.

Подобные встречи помогают жителям разобраться в вопросе, а «Мособлгазу» улучшить качество работы.

В Чехове насчитывается более 400 дачных и садоводческих товариществ. Ряд из них попадает под условия социальной газификации. Округ входит в число муниципалитетов, где программа затронет максимальное количество участков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов

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