Зимний фестиваль ГТО прошел в Подольске

В программу фестиваля вошли бег на лыжах, подтягивания, стрельба из пневматической винтовки и другие нормативы. Напомним, что для абитуриентов знаки ГТО дают дополнительные баллы при поступлении в колледж и вузы.

Напомним, что в 2023 году жители Московской области получили более 55 тысяч знаков отличия. Сейчас в Подмосковье работает 68 центров тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С их адресами можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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