Праздничный концерт ко Дню сельского старосты проведут в Мытищах 23 октября
В Центре культуры «Подмосковье» городского округа Мытищи 23 октября пройдет праздничный концерт, приуроченный ко Дню сельского старосты. Зрителям свои номера покажут местные творческие коллективы.
Закон о сельских старостах приняла Московская областная дума шесть лет назад. В Подмосковье их было тогда 16. Обязанностями старост было местное управление в сельских населенных пунктах. Они на общественных началах представляли интересы земляков в органах местного самоуправления.
День сельского старосты пройдет 23 октября в 17:30. На сцене центра культуры «Подмосковье» выступят местные артисты. Для всех желающих вход на праздничный концерт бесплатный.
Гостей приглашают по адресу: городской округ Мытищи, микрорайон поселок Пироговский, улица Пионерская, строение № 2.
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