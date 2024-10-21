21 октября 2024, 22:52

Спортивный фестиваль для людей с ОВЗ провели в Мытищах

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На стадионе «Строитель» городского округа Мытищи состоялся спортивный фестиваль «Шаг вперед» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками мероприятия стали свыше 60 человек.

В рамках фестиваля провели областные соревнования по мини-футболу среди глухих и по голболу среди незрячих спортсменов. Уже более десятка лет спортивное мероприятие объединяет единомышленников со всего региона. Для самых маленьких организовали несколько спортивных станций. При поддержке родителей и тренеров юные чемпионы преодолевали различные препятствия. Эти упражнения развивают координацию, внимание, ловкость.

«Спорт - основа развития для таких детей. Со спортом они легче адаптируются и развиваются. Если мы просто даем им механическое задание, в большинстве случаев им это не интересно. Через игровые элементы и упражнения все дается легче», - пояснил старший тренер спортивной школы «Авангард» Никита Копылов.

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Спортсмены Мытищи Инвалиды
21 октября 2024, 23:22
Баскетболисты клуба «Химки» победили в четвертом матче Суперлиги
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Баскетболисты из Химок обыграли команду «Барнаул», завершив матч с результатом 83-77. Это была четвертая подряд победа клуба в чемпионате Суперлиги.

Спортсмены удерживали преимущество с самого начала матча: первые очки команда из Барнаула набрала только через шесть минут после старта. Первую четверть игры «Химки» выиграли со счетом 22:0, а по итогам второй и третьей опередили соперников на восемь очков. Лучшим игроком признали Федора Ключникова. Он принес команде 24 очка.

Следующим этапом для баскетболистов станет чемпионат Winline Кубка России. «Химки» сыграют против клуба «Московский» 23 октября в 19:00 в спортивном комплексе «Активити Холл». Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте баскетбольного клуба «Химки».

Напомним, что в прошлом сезоне спортсмены из Химок стали серебряными призерами чемпионата Суперлиги, выиграв 26 матчей из 30.

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Химки Баскетбол Суперлига
21 октября 2024, 23:20
Футболисты провели для школьников экскурсию по стадиону «Арена Химки»
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Ученики седьмого класса лицея № 12 посетили стадион «Арена Химки»: прогулялись по полю, увидели трибуны и рубку комментаторов. Экскурсию провели игроки футбольного клуба «Химки».

Школьникам рассказали, как ведут прямые трансляции с матчей и обеспечивают безопасность зрителей и самих игроков.

«Мне понравилась камера видеонаблюдения, сложно представить, как можно сразу за всем уследить. Интересно было увидеть и само поле, оно такое огромное, нужно потрудиться, чтобы пробежать его все», - отметил ученик лицея № 12 Тимофей Коряженов.

После экскурсии все желающие смогли сделать памятные фото с кумирами, получить автографы и задать вопросы о жизни и карьере профессиональных спортсменов. Участие в мероприятии приняли такие известные футболисты, как Георгий Джикия, Хетаг Хосонов и Зелимхан Бакаев.

Напомним, что ранее «Химки» победили московский «Локомотив» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-черные закончили игру с результатом 2:0. Это вывело команду на 12-е место в турнирной таблице.

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Спортсмены Химки Футбол
21 октября 2024, 23:16
Спортивные соревнования и мастер-классы провели ко Дню отца в Химках
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Масштабные праздничные гуляния организовали в Химках ко Дню отца. Горожан ждала насыщенная программа: квесты, спортивные состязания, мастер-классы и другие активности.

Игровую программу «Папа и я» и мастер-классы по созданию подарка для папы своими руками организовали в парках Толстого и «Дубки». Помимо этого, для гостей праздника провели музыкальный концерт «Мелодия отцовской любви» и семейный турнир по мини-футболу «Я батя». Дети приняли участие в спортивных соревнованиях вместе с папами и дедушками. Призеров и победителей отметили памятными призами.

Напомним, что в официальный календарь праздников России этот день вошел совсем недавно - в 2021 году. Отмечают его традиционно каждое третье воскресенье октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которую пополняют каждый день.

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Праздники Химки Концерты
21 октября 2024, 23:05
Творческий вечер поэтессы Владиславы Оксюта пройдет в Мытищах 24 октября
Unsplash
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В Центре культуры «Подмосковье» городского округа Мытищи состоится творческий вечер и выставка поэтессы, композитора, режиссера, актрисы и певицы Владиславы Оксюта. Гости мероприятия услышат авторские песни в ее исполнении.

Владислава Оксюта - лауреат и победитель фестивалей «Славянский базар», The Golden Voices, «Страна, пой», «Родники», а также множества других престижных российских и международных конкурсов. Поэтесса поставила мьюзикл «Паруса», актором которого является. Владислава записала также 10 авторских сольных альбомов.

Гости творческого вечера насладятся песнями в исполнении самой певицы. На мероприятии можно будет пообщаться с поэтессой, задать ей вопросы о творчестве. Перед началом мероприятия будет дан старт выставке авторских работ Владиславы.

Творческий вечер пройдет 24 октября в 15:30 по адресу: поселок Пироговский, улица Пионерская, строение № 2, Центр культуры «Подмосковье». Для всех желающих вход на мероприятие бесплатный.

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Выставки Мытищи

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