04 марта 2024, 14:46

Живущему в Солнечногорске ветерану Ивану Походаеву исполнилось 98 лет

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Почетный житель городского округа Солнечногорск, ветеран Великой Отечественной войны Иван Федорович Походаев отпраздновал 98-летие. Его поздравили глава муниципалитета Константин Михальков и председатель Совета депутатов Марина Веремеенко.

«Как и обещал Ивану Федоровичу, приехали к нему в гости в его День рождения. Наш уважаемый ветеран, почетный житель всегда открыт для молодежи и даже сейчас, в столь почтенном возрасте, большое внимание уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Иван Федорович - пример для всех нас», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Со своей стороны, Иван Федорович пожелал солнечногорской молодежи добра, счастья и хороших дел на благо родины.

Иван Походаев родился 2 марта 1926 года. До самой пенсии он работал на Солнечногорском заводе № 10. Его общий трудовой стаж составляет 63 года. Ветеран труда награжден медалью «За трудовую доблесть» и медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина».

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Солнечногорск Ветераны
04 марта 2024, 14:57
Дворники убрали более 15 тысяч кубометров снега в парках Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Свыше 500 коммунальщиков убирали парки Подмосковья на прошлой неделе. Они вывезли более 15 тысяч кубометров снега.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в уборке задействовали 544 человека.

«За прошедшую неделю, в общей сложности было вывезено 15 тысяч кубометров снега. Было задействовано 544 человека и 155 единицы спецтехники», - сказал он.

В первую очередь коммунальщики убирали снег на центральных аллеях, а затем - на второстепенных дорожках, детских и спортивных площадках. Территорию также обработали ото льда.

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Отдых Благоустройство Парки
04 марта 2024, 14:47
Новую поликлинику построят в поселке ВНИИССОК к концу 2025 года
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В поселке ВНИИССОК территориального управления Лесной городок Одинцовского округа состоялось выездное заседание администрации под руководством Андрея Иванова. В ходе мероприятия отметили, что к концу 2025 года в жилом комплексе «Гусарская баллада» постоят поликлинику на 500 посещений в смену. Подготовка к строительству уже началась.

В ходе четырехчасовой встречи с местными жителями рассмотрели различные вопросы населения. Они включили в себя вопросы ЖКХ, образования, здравоохранения, благоустройства и транспорта. Вначале свои отчеты представили заместители главы, после чего начался диалог с присутствующими.

«Сегодня мы работаем в формате выездной администрации, выезжаем в населенные пункты и проводим такие встречи с жителями. Все обращения и вопросы фиксируются в протокол. В него включаем и проблемы, которые озвучиваются на личных приемах. Вся информация группируется и попадает в протокол - с конкретными исполнителями и сроками», - сказал Андрей Иванов.

Основной задачей таких встреч является формирование дорожных карт по сложным вопросам, требующим значительных временных и финансовых ресурсов.

Особое внимание уделили проблеме владения землей в поселке ВНИИССОК. Большая часть территорий находится в федеральной собственности. Это усложняется мораторием на распоряжение имуществом научных учреждений. Несмотря на сложности, администрация активно работает над передачей земли в муниципальную собственность для улучшения социальной инфраструктуры и обслуживания территорий.

Блок проблем накопился в сфере ЖКХ. В планы властей входят работы по ремонту кровель и межпанельных швов в некоторых жилых домах, а также устранение проблем с подтоплениями подвальных помещений.

В настоящее время значительная часть поселка уже обслуживается муниципалитетом. В планах - увеличение количества рабочих и техники после передачи оставшихся земель.

В 2025 году запланировано комплексное благоустройство дворов около домов № 7, 9, 11 и № 6 и 8 по Березовой улице. Но уже в этом году после обсуждения с жителями всего комплекса работ, начнется создание проекта. Таким образом, во дворах появится 138 дополнительных парковочных мест.

Важным вопросом стало строительство жилых домов на одной из площадок, где работы были приостановлены. Глава округа выразил решительную позицию администрации относительно необходимости создания социальной инфраструктуры в районе строительства. Он отметил недопустимость возведения жилья без строительства детских садов, школ и поликлиник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 35 бюджетных соцобъектов начнут строить в Подмосковье после завершения проектирования в этом году.

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Одинцово Благоустройство ЖКХ Строительство
04 марта 2024, 14:46
Госавтоинспекция усилила контроль за трезвостью водителей в Одинцове
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В выходные дни на дорогах Одинцовского городского округа сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Во время акции осмотрели свыше 50 автомобилей.

Инспекторы дорожного движения останавливали автомобили и на основе визуальных признаков оценивали трезвость водителей. Во время проверки автовладельцам напомнили о серьезности последствий управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и раздали буклеты.

В ходе акции не выявили ни одного нарушения. Это подтверждает высокие результаты работы сотрудников полиции и законопослушность большинства автолюбителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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Одинцово Водители Полиция
04 марта 2024, 13:57
Сборная Подмосковья победила на первенстве России по гандболу
Училище олимпийского резерва №4
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Подмосковные спортсмены заняли первое место на первенстве России по гандболу среди юношей до 19 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Гандболистам из Подмосковья удалось выиграть все семь матчей турнира. В полуфинале подопечные Валерия Кочеткова переиграли сборную Краснодарского края. Решающий матч со сборной Москвы выдался жарким по накалу страстей. Основное время завершилось с ничейным счетом. Определить сильнейшего команды смогли лишь в овертайме, который и решил исход всего первенства страны. Матч закончился со счетом 34-33 в пользу Подмосковья.

​Первенство России по гандболу проходило с 23 февраля по 4 марта в Астрахани.

В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. А 28 февраля ФОК с ледовой ареной открылся в Волоколамске.

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