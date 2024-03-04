04 марта 2024, 18:28

Жителям Подмосковья предложили продегустировать мармелад с необычными вкусами в Коломне

Читайте нас в: Google Новости

Предпринимательница Александра Нилова производит авторский мармелад с необычными вкусами в Коломне. Все желающие могут продегустировать и приобрести кондитерскую продукцию со вкусом айвы, кориандра и даже лука.

Вместе с тем предпринимательница предлагает купить желе, повидло и смеси приправ, изготовленные на основе экологически чистых продуктов. Продукцию производят на заказ в домашних условиях, однако, в скором времени Александра Нилова планирует запустить производственную линию в историческом здании бывшей шелкокрутильной фабрики на территории Арт-квартала «Патефонка».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Продукты
04 марта 2024, 18:09
Минтранс Подмосковья: ЦППК назначила дополнительные экспресс-поезда в праздники
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
ЦППК запустит дополнительные поезда в праздники. Также накануне 8 марта, в праздник и в последующие выходные транспортная компания совместно с Московской железной дорогой скорректирует движение транспорта.

Расписание всех поездов в московском транспортном узле изменится следующим образом: 7 марта транспорт будет следовать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта - по расписанию субботы, 10 марта - по расписанию воскресенья, 11 марта - по расписанию понедельника.

Кроме того, компания запустит в эти дни фирменные экспрессы. Пассажиров просят заранее планировать маршрут. С расписанием движения поездов можно ознакомиться на официальном сайте компании, а также на остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
04 марта 2024, 18:04
Более 20 наборов «Я родился в Подмосковье» вручили в Одинцовском роддоме с начала года
Пресс-служба Одинцовской ОБ
Читайте нас в: Google Новости
Набор для детей «Я родился в Подмосковье» получили уже 22 мамы в Одинцовском роддоме. Это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году.

В коробке 53 предмета для ухода за новорожденным. Такой набор помогает сэкономить молодым родителям, поскольку содержит все необходимое.

В 2024 году в состав набора планируют добавить развивающие игрушки и противоскользящий коврик для ванны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Женщины могут сами выбрать: получить набор или единовременную денежную выплату по рождению ребенка в размере 20 тысяч рублей. В этом году бокс с приданым пользуется большей популярностью, чем в прошлом.

«Одежда, подгузники, пеленки, соски, подогреватель для бутылочек, средства гигиены, расческа, салфетки, комплект одежды, боди, пеленки и многое другое. В боксе есть все, что понадобится малышу до года», - рассказала старшая акушерка родового отделения Одинцовского роддома Наталья Тимченко.

Одинцово Дети Роддома
04 марта 2024, 18:01
Московский областной центр крови принял участие во всероссийской донорской акции
Министерство здравоохранения Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Московский областной центр крови поучаствовал во всероссийской акции «Поколение добра». Цель эстафеты — привлечь внимание общества к важности донорского движения.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, акция прошла во всех регионах страны с 5 февраля по 5 марта. В Подмосковье эстафета стартовала в Солнечногорске, а следом переходила из города в город.

По словам главного врача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, всероссийская акция «Поколение добра» показала, что общество может объединиться для решения важной проблемы.

«Мы показали, что каждый город, каждый человек может стать частью этого движения добра и внести свой вклад в спасение жизней людей», - подчеркнула Аппалуп.

Она отметила, что с каждой передачей эстафеты города доказывали, что их готовность помогать и поддерживать тех, кто нуждается в крови, остается неизменной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Волонтеры
04 марта 2024, 17:58
Подмосковные УК решили более 80 проблем с работой инженерного оборудования в подвалах за зиму
ГУСТ МО
Читайте нас в: Google Новости
Управляющие компании Подмосковья отработали 81 задание по устранению шума от инженерного оборудования в подвалах за зиму. На дискомфорт чаще всего жаловались жители первых этажей.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, жильцы сообщали от шума, исходящего от насосов водоснабжения. Избежать его помогает регулярная проверка техники. Если жители сообщили о такой проблеме, то управляющая компания должна установить причину, провести ремонт и обеспечить звукоизоляцию.

Сообщить о коммунальных проблемах жители могут через портал ЕДС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Ремонтные работы

Новости по теме