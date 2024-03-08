Жители Подмосковья смогут воспользоваться южным вестибюлем станции «Лианозово»

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Теперь пассажиры, следующие из Подмосковья в Москву, смогут гораздо быстрее пересаживаться с наземного транспорта на Лианозовском проезде и Дубнинской улице, а для удобства жителей переход оборудовали навигационными табличками.

Вестибюль оснащен теплыми павильонами, эскалаторами, информационными табло и картами.

За время реконструкции на станции построили две платформы и два вестибюля.

Напомним, что северный вестибюль открыли в сентябре 2023 года.

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