08 марта 2024, 18:52

Жители Подмосковья смогут воспользоваться южным вестибюлем станции «Лианозово»

Читайте нас в: Google Новости

Южный вестибюль на станции «Лианозово» открылся в Москве. Он соединяет Дубнинскую улицу и Лианозовский проезд.

Теперь пассажиры, следующие из Подмосковья в Москву, смогут гораздо быстрее пересаживаться с наземного транспорта на Лианозовском проезде и Дубнинской улице, а для удобства жителей переход оборудовали навигационными табличками.

Вестибюль оснащен теплыми павильонами, эскалаторами, информационными табло и картами.

За время реконструкции на станции построили две платформы и два вестибюля.

Напомним, что северный вестибюль открыли в сентябре 2023 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Лобня Дороги
08 марта 2024, 18:23
Работники «Мособлпожспаса» поздравили женщин с 8 Марта во время патрулирования водоемов
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» поздравили жительниц Подмосковья с Международным женским днем во время рейда на замерзших водоемах. Спасатели подарили любительницам активного отдыха весенние букеты и напомнили им о правилах поведения на льду.

По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части № 215 Александра Проценко, патрулирование водоемов продолжается постоянно, и праздничный день не стал исключением.

«Спасатели не могли в этот весенний праздник проигнорировать прекрасных любительниц активного отдыха и порадовали их в этот день яркими цветочными букетами. Специалисты поздравили женщин и не забыли напомнить им о мерах безопасности на ледовом панцире, чтобы приятный досуг не закончился трагедией», - рассказал Проценко.

Он отметил, что с повышением температуры воздуха ледовая корка становится рыхлой и тонкой, из-за чего количество непредвиденных ситуаций и возможных рисков возрастает.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели 8 Марта
08 марта 2024, 16:55
Новый маммограф и рентген-аппарат появились в поликлинике №2 в Люберцах
Читайте нас в: Google Новости
Новый рентген-аппарат и маммограф появились в поликлинике № 2 в Люберецкой областной больнице. Оборудование в учреждении установили после капитального ремонта здания.

По словам заведующей поликлиникой № 2 Люберецкой областной больницы Марии Дадукубаевой, теперь пациенты могут пройти рентгенологические исследования недалеко от дома. До ремонта врачам приходилось направлять людей в другие поликлиники.

«На новом рентген-аппарате выполняется исследование костей, суставов, внутренних органов, легких, носовых пазух. Проводим и маммографические исследования, необходимые нашим пациенткам старше 40 лет, потому что они входят в обязательную диспансеризацию с целью раннего выявления онкологии», - рассказала Дадукубаева.

Ежедневно на каждом аппарате проводится более 30 исследований. Направления на рентген-исследования выдает лечащий врач. Пройти маммографию можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Врачи Поликлиники
08 марта 2024, 16:39
Обновленный после реконструкции стадион в Дзержинском откроют к сентябрю 2024 года
Читайте нас в: Google Новости
Работы по реконструкции стадиона «Орбита» в Дзержинском начнутся в июне. Обновленный спортивный комплекс примет спортсменов и болельщиков в сентябре 2024 года.

Как рассказал директор спорткомплекса «Орбита» Иван Сирош, реконструкция будет вестись по типовому проекту, который отлично себя зарекомендовал в Подмосковье.

По проекту футбольное поле с натуральным покрытием заменят на искусственное с подогревом, а вместо трех существующих беговых дорожек сделают четыре, также проведут полную модернизацию освещения - старые опоры заменят на легкие и современные с лампами нового поколения.

«Поле с «живым» покрытием работает три-четыре месяца в году, требует подсева, полива, прополки. Искусственное поле функционально восемь и больше месяцев, на поле с подогревом можно играть зимой. Техническое обслуживание его дешевле, - добавил Сирош.

На стадионе установят трибуны и два модуля по 250 мест с проходом между ними, обращенные на теннисные корты. В спорткомплексе появятся два спортивных ядра для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и мини-футбол, защищенные заградительными сетками, а также для спортсменов сделают теплые модульные раздевалки и скамейки для запасных игроков с навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дзержинский
08 марта 2024, 16:21
Более 1,5 тысячи операций провели хирурги Люберецкой областной больницы за 2023 год
Читайте нас в: Google Новости
Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы подвели итоги работы за 2023 год. За этот период хирурги провели полторы тысячи операций, из них 20% с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования.

По словам заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы Сергея Гревцева, врачи выполняют реконструктивные пластические операции после травм лицевого скелета.

«Также мы удаляем кистозные образования с заполнением реконструктивными пластическими материалами, работаем с посттравматическими дефектами с замещением имплантатов с индивидуальными эндопротезами, оперируем новообразования околоушных слюнных желез с восстановлением ветвей лицевого нерва», - рассказал Гревцев.

В отделении работают девять хирургов. В прошлом году в операционной отделения челюстно-лицевой хирургии установили современный цифровой микроскоп, операционный стол и ультразвуковую установку.

В отделении проходят лечение около 160 пациентов, которые едут за медицинской помощью не только из Московской области, но и других регионов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Врачи

Новости по теме