Жители Лобни нашли в снегу муляж гранаты и вызвали саперов

На место происшествия сразу же выехали полиция, скорая помощь и пожарные. Также прибыли специалисты из городской администрации. Полицейские оцепили территорию вокруг находки. Саперы, прибывшие на место, вскоре выяснили, что предмет - не настоящая граната, а муляж.

После тщательного осмотра территории специалисты подтвердили, что опасности для жителей нет.

Напомним, если вы нашли подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Не используйте рядом мобильные телефоны или другие устройства связи. Сразу же сообщите о находке в полицию или звоните 112 - это бесплатный номер, доступный с любого телефона.

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