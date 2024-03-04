Жителей Подмосковья пригласили на просветительский марафон «Знание. Первые»

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Среди гостей - звезды, бизнес-лидеры, ученые, государственные деятели и многие другие. Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Бурак Озчивит, Милош Бикович и другие спикеры расскажут об инновациях в науке и технике, экономике, культуре и прочих сферах.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».