Жилые дома на 1215 квартир построили в ЖК «Новоград Монино» в Щелкове
Многоэтажные жилые дома ввели в эксплуатацию в ЖК «Новоград Монино». Разрешение застройщику ГК «Аверус» выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.
Семиэтажные монолитно-кирпичные дома включают 1215 квартир разной планировки. Вместе с жильем в ЖК построена вся необходимая социальная инфраструктура - школа, два детских сада, два закрытых паркинга, торговый центр, спортивно-оздоровительный комплекс.
В будущем в ЖК появятся озелененные прогулочные аллеи, а во внутренних дворах - современные детские площадки.
ЖК «Новоград Монино» находится в городском округе Это микрорайон среднеэтажной застройки. В рамках первой очереди строительства возведут 19 семиэтажных домов на 3279 квартир. Потом построят еще 25 домов на 3949 квартир.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Почти миллион человек до сих пор живет в бараках, старых хрущевках, что недопустимо. Запрос на улучшение жилищных условий ежегодно растет.
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