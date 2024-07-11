11 июля 2024, 09:38

Жилые дома на 1215 квартир построили в ЖК «Новоград Монино» в Щелкове

Министерство жилищной политики Московской области
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Многоэтажные жилые дома ввели в эксплуатацию в ЖК «Новоград Монино». Разрешение застройщику ГК «Аверус» выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Семиэтажные монолитно-кирпичные дома включают 1215 квартир разной планировки. Вместе с жильем в ЖК построена вся необходимая социальная инфраструктура - школа, два детских сада, два закрытых паркинга, торговый центр, спортивно-оздоровительный комплекс.

В будущем в ЖК появятся озелененные прогулочные аллеи, а во внутренних дворах - современные детские площадки.

ЖК «Новоград Монино» находится в городском округе Это микрорайон среднеэтажной застройки. В рамках первой очереди строительства возведут 19 семиэтажных домов на 3279 квартир. Потом построят еще 25 домов на 3949 квартир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Почти миллион человек до сих пор живет в бараках, старых хрущевках, что недопустимо. Запрос на улучшение жилищных условий ежегодно растет.

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Строительство Щелково
11 июля 2024, 10:08
Стадион «Гидросталь» в Чехове капитально отремонтируют к сентябрю
Телеканал «360»
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На стадионе «Гидросталь» в Чехове завершается капитальный ремонт. Уже готовы площадки для большого тенниса, баскетбола, мини-футбола и волейбола, хоккейная коробка. Обновленный спортивный объект откроют в сентябре.

Этой осенью на стадионе будут тренироваться воспитанники спортшколы «Витязь» имени Валерия Васильева и спортшколы «Витязь» имени Александра Поветкина, а также ученики местных школ и колледжей. Стадион будет полностью готов к юбилею города Чехова: 2 сентября округ отметит 70-летие.

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Сейчас на стадионе заканчивают работы на большом футбольное поле с искусственным покрытием, на котором можно будет играть даже зимой благодаря подогреву. Его уже подключают к теплоснабжению. По всей территории устанавливают камеры видеонаблюдения.

Кроме того, работы ведутся внутри административного здания. Там монтируют вентиляцию и электрику. Эти системы в основном проходят по потолку, поэтому он пока еще не закрыт.

«Сейчас на площадке находится 22 человека рабочих и четыре человека из инженерно-технического состава. Количество персонала увеличивается с приходом материала и оборудования на объект. Главой поставлена задача закончить к 1 сентябрю», - рассказал директор по строительству ООО «СЭМ» Алексей Соловьев.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил ход строительства и отметил, что на следующей неделе начнутся работы по благоустройству территории.

Чехов Ремонтные работы
11 июля 2024, 09:49
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 июля
Медиасток.рф
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В минувшую среду, 10 июля, в подмосковных лесах не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 11 по 13 июля на всей территории области спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 26 градусов днем и опустится до 16 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков. В субботу возможны небольшие дожди.

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Лесные пожары
11 июля 2024, 09:49
Родильный дом построят в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном
Гранель
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Родильный дом для Долгопрудненской больницы построят на улице Павлова. Проект реализуют в рамках проекта жилого комплекса «Бригантина» за счет внебюджетных средств.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь трехэтажного здания составит 2,6 тысячи квадратных метров. Отделение будет рассчитано на 35 коек. В пяти индивидуальных боксах установят кровати-трансформеры, а для проведения кесарева сечения будут работать две операционные. В учреждении также создадут блок реанимации и кабинет интенсивной терапии для новорожденных.

На территории жилого комплекса уже построили три детских сада, детскую поликлинику, магазины, кафе и многое другое. В будущем там откроется новый корпус школы № 7 на 1,5 тысячи мест, еще два дошкольных учреждения и взрослая поликлиника.

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Больницы
10 июля 2024, 23:40
Молодежный Совет профсоюза медиков Подмосковья утвердил новый состав
Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Расширенное заседание молодежного совета подмосковной организации Профсоюза работников здравоохранения России прошло в МОНИКИ имени Владимирского. В нем приняли участие молодые активисты из медицинских учреждений Подмосковья.

Мероприятие провели в два этапа. Сначала участники продемонстрировали лидерские навыки на тренинге по командной работе, а затем активисты изучили новые документы по молодежной политике Обкома и утвердили план мероприятий на второе полугодие.

«Повестка была насыщенная. Участники заседания рассмотрели ряд вопросов о деятельности молодежного совета, провели ротацию, утвердили новый состав МС и приняли рекомендации по работе молодежных советов на базе первичных профсоюзных организаций», - рассказала заместитель председателя Обкома Юлия Катанэ.

Новый состав молодежного совета будет принимать активное участие во всех общественно значимых мероприятиях Подмосковья.

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