06 марта 2024, 21:02

Жены и матери участников СВО в Котельниках обсудили помощь бойцам и их семьям

Телеканал «360»
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В Котельниках прошла теплая встреча жен и матерей участников СВО. Организаторы подготовили для гостей чай и угощения, создав атмосферу открытости и доверия. Каждая семья здесь имеет своего куратора, к которому можно обратиться с любым вопросом, что делает поддержку еще более эффективной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал усилить меры поддержки семей бойцов спецоперации.

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Участницам встречи вручили цветы и подарки в честь наступающего 8 Марта, а затем перешли к обсуждению разных тем. Разговор шел о жизни мобилизованных, о том, как их семьи справляются с повседневными задачами и воспитывают патриотизм у детей. Также обсудили развитие города: строительство новых социальных объектов, привлечение специалистов в области образования и медицины.

Важной темой стала адресная помощь семьям участников СВО и организация сбора гуманитарной помощи. В Котельниках активно работает фонд поддержки, быстро реагирующий на запросы и потребности семей.

Кураторы в Котельниках готовы помогать круглосуточно.

Семья Котельники
06 марта 2024, 21:06
Больше тысячи человек приняли участие в лыжном забеге в Красногорске
Телеканал «360»
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Более тысячи человек вышли на старт знаменитой Динамовской лыжни в Красногорске, отметив конец зимы масштабным спортивным праздником. Среди участников — сотрудники силовых структур, их семьи, ветераны и все желающие.

Возрастных ограничений не было: самым молодым участникам всего 7 лет, а взрослые могли насладиться скоростью и азартом без всяких ограничений. Спортсмены выбирали дистанции от 200 метров до 5 километров.

Несмотря на капризы погоды, которая добавила немного хлопот из-за плюсовой температуры, праздник прошел на высоком уровне.

На лыжном стадионе «Зоркий», который уже восьмой год подряд принимает этот забег, во время забега организовали множество забавных мероприятий. Пока взрослые боролись за медали, добавляя их в семейную коллекцию, юные спортсмены участвовали в веселых конкурсах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как будет устроена дорожная развязка вокруг новой больницы в Балашихе. Глава региона отметил, что удобная транспортная инфраструктура очень важна для людей.

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Красногорск Праздники Спортсмены
06 марта 2024, 21:01
Бизнес-тренер в Наро-Фоминске провел коуч-сессию для педагогов Подмосковья
Unsplash
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В Наро-Фоминске прошло знаковое мероприятие для педагогического сообщества Подмосковья — юбилейный «методический автобус», организованный на основе наработок педагогического клуба «Профессионал». Одним из самых ожидаемых пунктов программы стала коуч-сессия от известного бизнес-тренера и психолога Дениса Кузнецова, руководителя объединения управленческих команд «Лига Лидеров».

Коуч поделился с участниками встречи своими наработками и методиками по формированию эффективных команд и развитию лидерских качеств в профессиональном сообществе. Особое внимание уделили вопросам корпоративной культуры в образовательных учреждениях, ее значению для мотивации и развития педагогического коллектива.

Помимо этого на мероприятии зачитали докладов, провели несколько презентаций и открытых уроков.

Как отметили участники, обмен опытом и новые знания, полученные в ходе «методического автобуса», станут основой для дальнейшего развития образовательного сообщества Подмосковья.

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Наро-Фоминск Образование
06 марта 2024, 20:51
Екатерина Зиновьева провела онлайн-встречу с подмосковными предпринимателями
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Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела традиционную встречу с предпринимателями региона. В онлайн-мероприятии приняли участие более 200 представителей подмосковного бизнеса, которые задавали вопросы и предлагали свои идеи.

По словам Зиновьевой, формат онлайн-встреч уже показал свою эффективность.

«На таких встречах мы не только ищем решения частных вопросов, мы выявляем системные задачи, алгоритмы решения которых мы стараемся интегрировать в работу регионального инвестблока», - пояснила Зиновьева.

Встреча продлилась больше двух часов, за это время удалось рассмотреть десять наиболее волнующих предпринимателей вопросов в сфере строительства. Инвесторы интересовались, как получить разрешения на строительство, на ввод в эксплуатацию различных объектов. Также подняли вопросы проведения историко-культурной экспертизы и другие.

Екатерина Зиновьева отметила, что встреча вызвала интерес у предпринимателей, и в будущем такая практика живого общения непременно продолжится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Бизнес
06 марта 2024, 20:36
Почти полторы тысячи кубометров снега вывезли с улиц Солнечногорска за прошлые сутки
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В Солнечногорске коммунальные службы продолжают работу по удалению наледи и вывозу снега с улиц и дворов без перерывов. За последние 24 часа удалось вывезти около 1500 кубометров снега.

Коммунальщики мобилизовали все доступные ресурсы, включая технику и бригады для ручной уборки, чтобы гарантировать чистоту и безопасность городских территорий.

Александр Мамлай, первый заместитель главы городского округа Солнечногорск, лично проверил эффективность работ по вывозу снега на ключевых участках, таких как улицы Почтовая и Тельнова.

«Продолжаем мониторить работу нашего предприятия по вывозу снега. Одни бригады сменяют другие, их третьи и так мы движемся к результату. Для нас очень важно успеть вывезти максимальное количество снежных масс до периода потепления», - отметил первый заместитель главы городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о задаче открыть детскую больницу в Красногорске к 1 июня.

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Солнечногорск

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