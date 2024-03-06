Заведующий стоматологической поликлиникой в Ногинске Илья Постников напомнил о важности онкоскрининга

Как рассказал заведующий стоматологической поликлиникой Илья Постников, рак полости рта составляет около 6% от всех онкозаболеваний. Средняя пятилетняя выживаемость составляет около 60%.

«Главное условие успешного лечения - своевременная диагностика. И зачастую именно стоматолог становится первым специалистом, который обнаруживает признаки заболевания. За февраль 2024 года в стоматологической поликлинике Ногинской больницы было проведено 675 онкоскринингов полости рта пациентам. В результате у одного пациента было заподозрено злокачественное новообразование, направлен на дополнительную диагностику», - сказал он.

Диагностику стали чаще проводить в рамках регионального проекта «Стоматология: перезагрузка». Процедуру могут пройти все желающие старше 18 лет по полису ОМС.

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