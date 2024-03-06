Зампред Мособлдумы Чистюхин поздравил женщин с 8 Марта

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Газораспределительную станцию «Монино» ввели в эксплуатацию в городском округе Щелково. На торжественном запуске присутствовал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, в первой половине 2024 года планируется запустить еще газораспределительные станции «Дубна» и «Дмитров-2».

«Благодаря совместной с Газпромом работе Московская область занимает сегодня лидирующие позиции в вопросах газификации населения среди других субъектов Российской Федерации, в том числе по президентскому проекту социальной газификации», - рассказал Хромушин.

Новая ГРС работает исключительно на отечественном оборудовании, которое охватывает весь цикл контроля технологического процесса: от очистки и подогрева до редуцирования и учета газа.

Как отметил начальник филиала «Московское ЛПУМГ» Александр Касьяненко, работы шли с опережением графика.

«Благодаря запуску этих ГРС мы сможем подать дополнительные объемы для промышленных потребителей, жилищно-бытовых хозяйств и населения, учреждений социально-образовательной сферы», - пояснил Касьяненко.

Обновленная станция позволит подключить новых потребителей из городских округов Щелково и Лосино-Петровского.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов.

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