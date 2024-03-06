06 марта 2024, 19:18

Зампред Мособлдумы Чистюхин поздравил женщин с 8 Марта

Аппарат СРЗП в Московской областной думе
Читайте нас в: Google Новости

Заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта. Он пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья, любви и вдохновения для всех начинаний.

«Вы олицетворение доброты, домашнего уюта и жизненного начала. Любите и будьте всегда любимы! Вы, женщины, делаете мир ярче, прекраснее и наполняете нашу жизнь смыслом. С праздником весны, наши дорогие!» - поздравил жительниц Московской области Чистюхин.

Также он пожелал, чтобы все женские желания сбывались, а в семьях царили взаимопонимание и счастье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты 8 Марта
06 марта 2024, 19:05
Обновленную газораспределительную станцию ввели в эксплуатацию в Монине
Читайте нас в: Google Новости
Газораспределительную станцию «Монино» ввели в эксплуатацию в городском округе Щелково. На торжественном запуске присутствовал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, в первой половине 2024 года планируется запустить еще газораспределительные станции «Дубна» и «Дмитров-2».

«Благодаря совместной с Газпромом работе Московская область занимает сегодня лидирующие позиции в вопросах газификации населения среди других субъектов Российской Федерации, в том числе по президентскому проекту социальной газификации», - рассказал Хромушин.

Новая ГРС работает исключительно на отечественном оборудовании, которое охватывает весь цикл контроля технологического процесса: от очистки и подогрева до редуцирования и учета газа.

Как отметил начальник филиала «Московское ЛПУМГ» Александр Касьяненко, работы шли с опережением графика.

«Благодаря запуску этих ГРС мы сможем подать дополнительные объемы для промышленных потребителей, жилищно-бытовых хозяйств и населения, учреждений социально-образовательной сферы», - пояснил Касьяненко.

Обновленная станция позволит подключить новых потребителей из городских округов Щелково и Лосино-Петровского.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ Строительство Щелково
06 марта 2024, 18:42
Финал третьего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет в Дмитрове 10 марта
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Заключительная игра третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет в Дмитрове 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Звездную команду в этот раз представят олимпийский чемпион Василий Первухин, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин, чемпион мира и Европы Владимир Зубков, чемпион СССР Игорь Мишуков, трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко, трехкратный чемпион мира Дмитрий Калинин, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков.

Традиционно все желающие смогут присоединиться к мастер-классу от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова. Матч начнется в 13:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
06 марта 2024, 18:38
Подмосковье выставило на торги 116 участков земли на прошлой неделе
Комитет по конкурентной политике Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Наибольшее количество объектов выставили на торги в трех городских округах Подмосковья с 26 февраля по 3 марта. Всего за неделю в регионе можно было побороться за 116 лотов.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, наибольшее количество объектов выставили на торги в городских округах Талдомский, Егорьевск и Кашира.

Так, в Талдомском городском округе с начала года реализовали 18 земельных участков и доступно еще 32 лота, в округе Егорьевск жители взяли восемь земельных участков, свободными остались еще 25, а в Кашире четыре участка ушли на торгах, все еще доступны 25.

Победителем становится тот, кто предложит самую высокую цену. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме.

Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку, а выбрать участок можно на сайте ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Егорьевск Кашира
06 марта 2024, 18:34
Участок в Лыткарине стал самым дорогим лотом недели на аукционе по аренде
Медиаархив Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Самую высокую цену лота на аукционе, который проводил комитет по конкурентной политике Московской области с 26 февраля по 3 марта, зафиксировали Лыткарине. Там десять соток земли взяли в аренду за 14 миллионов рублей в год.

Как рассказали в ведомстве, за прошлую неделю комитет совместно с Региональным центром торгов провели 175 аукционов по земельно-имущественным торгам. В аукционе приняли участие 208 человек, а количество претендентов на один лот составило четыре человека.

Стартовая цена участка земли в Лыткарине, который оказался рекордсменом аукциона, началась с двух миллионов рублей в год за аренду, однако пятеро участников подняли начальную стоимость в семь раз, доведя финальную сумму до 14 миллионов.

Участок предназначался для ведения личного подсобного хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Лыткарино

Новости по теме