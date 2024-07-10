10 июля 2024, 18:15

Замглавы Мытищ вручила почетные грамоты местной компании-разработчику антисептиков

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Заместитель глава городского округа Мытищи Елена Сетракова вручила почетные грамоты сотрудникам компании по производству антисептиков. Предприятие больше 25 лет поставляет продукцию во всем страны мира.

Заместитель главы Мытищ Елена Сетракова поздравила сотрудников предприятия по разработке, производству и поставке дезинфицирующих средств. Она вручила почетные грамоты за профессионализм и высокий вклад в развитие городского округа нескольким специалистам.

«Сегодня, как никогда, мы все осознаем, насколько важна производственная тема. В наш лексикон вошли такие слова, как импортозамещение, расширение производства и модернизация. Бесспорно, сейчас самое благоприятное время для того, чтобы каждое предприятие получило импульс и необходимый вектор для своего дальнейшего развития», - сказала Елена Сетракова.

В Мытищах 27 лет работает предприятие по производству антисептиков. В компании трудятся 118 человек. Продукцию поставляют для всех сфер бизнеса в любую точку мира.

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Мытищи Бизнес Импортозамещение
10 июля 2024, 18:41
Фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ» пройдет в Пушкино 8 августа
Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница»
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Фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ» пройдет в Пушкино 8 августа. Гостей ждут концертная программа, спортивные состязания, мастер-классы, выставка средств реабилитации и многое другое.

Почетными гостями и участниками мероприятия станут люди с инвалидностью, получившие ранения в результате боевых действий в зоне СВО.

Российские компании представят технические средства реабилитации инвалидов, а участники фестиваля смогут ознакомиться с новинками реабилитационной индустрии.

​Стать участником фестиваля может любой желающий. Опробовать современные средства смогут люди с инвалидностью из Московской области, участники программы «Активное долголетие» и инвалиды-колясочники из разных регионов России и Белоруссии.

Фестиваль пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Фестивали
10 июля 2024, 17:59
Готовность МКД к зиме в Мытищах оценили на 46%
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Ресурсоснабжающие организации из Мытищ, Королева, Пушкино и Сергиево-Посада обсудили подготовку объектов к предстоящему отопительному сезону. В Мытищах жилой фонд готов на 46%.

Больше 25 организаций запускают многоквартирные дома к зиме в Мытищах. На территории городского округа расположены 1336 многоквартирных домов. Они готовы на 47%. Сотрудники ЖКХ проводят гидравлические испытания и плановые ремонты котельных. Уже проверили 186 километров сетей теплоснабжения.

С 20 мая по 23 августа периодически отключают горячее водоснабжение для профилактики. Графики размещены на сайтах ресурсоснабжающих организаций, электронных системах «АРМ Муниципалитет» и «ГИС ЖКХ».

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ЖКХ Мытищи
10 июля 2024, 17:54
Первую станцию контроля загрязнения воды «Буян» установили в акватории Москвы-реки
Минэкологии МО
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Малогабаритную станцию контроля загрязнения воды «Буян» сегодня установили в акватории Москвы-реки. Она оборудована оптическими датчиками, солнечными батареями и контроллерами в корпусе из легкосплавного авиационного алюминия.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, за последние пять лет в Подмосковье появилась масштабная сеть станций контроля качества атмосферного воздуха, и теперь настала пора сосредоточиться на развитии системы экомониторинга водных объектов.

«Развитие системы мониторинга воздуха уже дало свои плоды в плане экологического благополучия региона: количество жалоб населения на выбросы сократилось в разы. Я уверен, что по мере развития контроля загрязнения водных объектов эффект будет таким же», - рассказал Фирсов.

Станция Буян» оборудована датчиками измерения органических соединений, нитратов, растворенного в воде кислорода, мутности и показателя кислотности. Данные со станции будут передаваться в облачное хранилище.

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Экология Реки
10 июля 2024, 17:54
Дорожное покрытие 7 дворов отремонтируют в Химках в июле
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Дорожное покрытие начали обновлять во дворах Химок. Сейчас работы ведут на на улицах Молодежная и Мичурина.

Ремонт дорог проходит по программе комплексного благоустройства дворов. На Молодежной улице во дворе дома № 68 фрезеруют старый асфальт и кладут новый. Всего заменят порядка трех тысяч квадратных метров асфальта, работы закончат до конца недели.

«Специалисты работают уже несколько дней. Полностью меняют покрытие. Это очень радует, потому что прошлый асфальт уже износился. Также рабочие расширили парковочную зону», - рассказала жительница дома Светлана Кокорева.

Вместе с тем во дворе дома № 29 на улице Мичурина специалисты расширяют дорогу, оборудуют подходы к подъездам и обновляют тротуары. До конца июля обновят девять тысяч квадратных метров асфальта.

«Всего в работе задействовано пять единиц техники и несколько десятков рабочих. Также будет заменен садовый и дорожный бордюр, обустроены детские площадки», - подчеркнул руководитель проекта Денис Кулаев.

Семь дворов в разных микрорайонах Химок модернизируют до конца месяца. За год в городском округе благоустроят 25 дворовых территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Химки

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