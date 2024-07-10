Замглавы Мытищ вручила почетные грамоты местной компании-разработчику антисептиков

Заместитель главы Мытищ Елена Сетракова поздравила сотрудников предприятия по разработке, производству и поставке дезинфицирующих средств. Она вручила почетные грамоты за профессионализм и высокий вклад в развитие городского округа нескольким специалистам.

«Сегодня, как никогда, мы все осознаем, насколько важна производственная тема. В наш лексикон вошли такие слова, как импортозамещение, расширение производства и модернизация. Бесспорно, сейчас самое благоприятное время для того, чтобы каждое предприятие получило импульс и необходимый вектор для своего дальнейшего развития», - сказала Елена Сетракова.

В Мытищах 27 лет работает предприятие по производству антисептиков. В компании трудятся 118 человек. Продукцию поставляют для всех сфер бизнеса в любую точку мира.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».