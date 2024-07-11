Заместитель главы округа Мытищи проверил готовность домов к зиме

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Первым осмотрели дом по улице Попова, 5. Как пояснил Иван Яськив, здесь уже протестировали работу индивидуального теплового пункта и сетей теплоснабжения.

«Наша задача - до 15 сентября завершить все регламентные работы. Сейчас мероприятия идут в опережающем темпе», - отметил он.

Жители дома попросили увеличить контейнерную площадку и перенести ее в другое место. Им сообщили, что в следующем году площадку обновят и сделают закрытой.

Также комиссия осмотрела котельную на улице Колонцова, 5.

«Здесь установлено новое современное оборудование. Недавно был проведен профилактический ремонт. Сейчас он полностью готов к отопительному сезону», - прокомментировал объект главный инженер теплосети Иван Михайловский.

Капитальный ремонт тепловых сетей продолжается и по адресу Колпакова, 34. Работы здесь идут по графику.

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