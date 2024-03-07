Юных инспекторов движения в Солнечногорске наградили за участие в областном конкурсе по безопасности

«Юные инспекторы движения в Солнечногорске очень активны. Они привлекаются к профилактическим мероприятиям совместно с госавтоинспекторами, обращают внимание сверстников и взрослых на важность соблюдения правил дорожного движения, проявляют свои творческие способности в различных конкурсах», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

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Они вручили дипломы 19 образовательным учреждениям Солнечногорска и грамоты за достижения в различных конкурсах по безопасности дорожного движения - 27 детям и трем педагогам.

Одним из крупных мероприятий, где выступали ребята, стал областной конкурс «Мы за безопасную дорогу!». Школьники представили более 100 рисунков, поделок и видеороликов на тему безопасности. Лучшие из них можно будет увидеть на выставке в торговом центре «Солнечный».

Участие в награждении приняли заместитель начальника отдела Госавтоинспекции по городскому округу Солнечногорск Сергей Стрельцов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Владислав Лухтура и заведующая отделом информационно-аналитической работы управления образования Вера Заводская.