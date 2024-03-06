Юные мастерицы из Волоколамска победили в международном конкурсе «Град мастеров»

По словам руководителя студии «Город мастеров» Александры Кашириной, члены жюри задали ученицам множество вопросов от том, как и из чего они делают свои игрушки, а девочки с удовольствием делились секретами своего мастерства.

«На конкурсе было представлено около 100 работ. Приятно, что нас оценили и в каждой возрастной категории мы заняли призовые места», - рассказала Каширина.

Студия «Город мастеров» заняла первое место в номинации «Мир моими глазами» за композицию из текстильных кукол «Дети зимой».

Первое место в этой номинации получила Аглая Худякова за связанную крючком куклу «Зайка». Второе место студия заняла за композицию из мягких игрушек «Винтажный зоопарк», а индивидуальные награды получили Екатерина Шарова, связавшая куклу «Енот», и Анастасия Демина, изготовившая текстильную игрушку «Жираф».

Сейчас юные рукодельницы готовятся к крупному конкуру мастеров в Москве Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».