06 марта 2024, 18:14

Юные гитаристы из Воскресенска дали концерт в честь наступающего 8 Марта

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В преддверии Международного женского дня, в доме культуры «Юбилейный» в Воскресенске состоялась концертная программа «Ритмы весны». Праздник объединил таланты разных поколений, создавая теплую и радостную атмосферу.

Особенно запомнилось зрителям выступление студии игры на гитаре «Музыкальная лаборатория» под руководством Оксаны Белобородовой. Выступление юных музыкантов было наполнено глубокими чувствами к Родине и весенним оптимизмом.

Самым трогательным стало выступление юных талантов из студии подготовки к школе «Все Знайка» под руководством Ольги Мальгиной. Стихи о весне и маме, исполненные детьми, вызвали волну нежности и теплых эмоций среди аудитории.

Каждый номер концерта стал настоящим подарком для всех присутствующих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова проверили, как идет строительство детского клинического центра имени Леонида Рошаля продолжается в Красногорске. Как отметил глава области, лечебное учреждение постараются открыть уже этим летом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Воскресенск 8 Марта
06 марта 2024, 18:42
Финал третьего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет в Дмитрове 10 марта
Медиасток.рф
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Заключительная игра третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет в Дмитрове 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Звездную команду в этот раз представят олимпийский чемпион Василий Первухин, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин, чемпион мира и Европы Владимир Зубков, чемпион СССР Игорь Мишуков, трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко, трехкратный чемпион мира Дмитрий Калинин, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков.

Традиционно все желающие смогут присоединиться к мастер-классу от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова. Матч начнется в 13:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
06 марта 2024, 18:38
Подмосковье выставило на торги 116 участков земли на прошлой неделе
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Наибольшее количество объектов выставили на торги в трех городских округах Подмосковья с 26 февраля по 3 марта. Всего за неделю в регионе можно было побороться за 116 лотов.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, наибольшее количество объектов выставили на торги в городских округах Талдомский, Егорьевск и Кашира.

Так, в Талдомском городском округе с начала года реализовали 18 земельных участков и доступно еще 32 лота, в округе Егорьевск жители взяли восемь земельных участков, свободными остались еще 25, а в Кашире четыре участка ушли на торгах, все еще доступны 25.

Победителем становится тот, кто предложит самую высокую цену. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме.

Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку, а выбрать участок можно на сайте ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Егорьевск Кашира
06 марта 2024, 18:34
Участок в Лыткарине стал самым дорогим лотом недели на аукционе по аренде
Медиаархив Подмосковья
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Самую высокую цену лота на аукционе, который проводил комитет по конкурентной политике Московской области с 26 февраля по 3 марта, зафиксировали Лыткарине. Там десять соток земли взяли в аренду за 14 миллионов рублей в год.

Как рассказали в ведомстве, за прошлую неделю комитет совместно с Региональным центром торгов провели 175 аукционов по земельно-имущественным торгам. В аукционе приняли участие 208 человек, а количество претендентов на один лот составило четыре человека.

Стартовая цена участка земли в Лыткарине, который оказался рекордсменом аукциона, началась с двух миллионов рублей в год за аренду, однако пятеро участников подняли начальную стоимость в семь раз, доведя финальную сумму до 14 миллионов.

Участок предназначался для ведения личного подсобного хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Лыткарино
06 марта 2024, 18:29
Спортсмены из Подольска выступят на соревнованиях за кубок России по интерактивному баскетболу
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Команда из Подольска TheSopranos выступит в регулярном этапе четвертого Кубка России по интерактивному баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире сыграют 12 команд из девяти регионов России. Соревнования пройдут в два этапа: регулярный сезон и «Финал четырех», в который пройдут четыре лучшие команды. Полуфинальные серии пройдут до двух побед, матч за третье место будет играться до одной победы, а финал - до трех побед.

Напомним, призовой фонд Кубка России по интерактивному баскетболу составит 200 тысяч рублей. Победитель получит 100 тысяч, серебряный призер - 60, а бронзовый - 40 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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