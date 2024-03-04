Встреча жителей с главой ассоциации сельских старост Подмосковья пройдет в Одинцове 5 марта

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Строительство обхода деревни Малые Вяземы продолжается в Подмосковье. На данный момент на объекте завершили большую часть земляных работ. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Сейчас строители возводят искусственные сооружения обхода - мосты и путепроводы. Также завершено строительство закрытой части тоннеля, который войдет в состав транспортной развязки с действующей ЦКАД.

На объекте трудятся около 300 человек и 100 машин. Завершить монтаж пролетного строения путепровода и опустить его на постоянные опоры планируется в конце мая текущего года.

Помимо этого, рабочие занимаются переустройством коммуникаций - линий электропередач, кабелей связи, шести участков газопровода, два из которых уже выполнены в полном объеме.

Открытие обхода поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе - ежедневно этим узлом в среднем пользуются более 60 тысяч водителей.

Напомним, новая трасса облегчит проезд и в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что проект включает в себя тоннель, мост и путепроводы.

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