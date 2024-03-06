06 марта 2024, 17:11

Всероссийская неделя детской книги пройдет в Химках в конце марта

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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С 23 по 31 марта Химки превратятся в настоящую страну детских сказок и приключений. В Дворце культуры «Родина» пройдет веселая и познавательная «Всероссийская неделя детской книги».

Тема акции 2024 года: «Читает семья - читает страна!». Мероприятие откроется 23 марта в полдень чтением «Сказок земляка», где юные актеры из школы-студии театра и кино «Персонаж» оживят любимые сказки.

26 марта в 15:30 запланировано открытие выставки «Герои детских сказок и произведений», где можно будет увидеть коллекцию персонажей из популярных книг.

Также в программе недели: интерактивная викторина по произведениям Аркадия Гайдара, премьера спектакля «Три поросенка» от молодежного театра МТТ «В! Смысле» и встреча с детским писателем Мариной Левиной в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

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Книги Химки Семья
06 марта 2024, 17:47
Свыше 30 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю
Медиаархив Подмосковья
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За неделю в Подмосковье опубликовали 33 госзакупки. Они связаны с капитальным ремонтом социальных объектов, поставку оборудования в больницы и благоустройством.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчика найдут для возведения пристройки поликлиники № 4 в Нахабине. Она будет рассчитана на 550 почещений в смену. Кроме того, в Подольске проведут реконструкцию здания клинической больницы. Там установят лифт грузоподъемностью 1000 килограммов. Для нужно здравоохранения также закупят аппараты для рентгенов, маммографии и флюорографии.

В Подмосковье капитально отремонтируют несколько колледжей и техникумов, в образовательные учреждения также поставят новое оборудование.

Исполнителей найдут для благоустройства бульвара Победы в Ступине, ремонта детской школы искусств № 3 в Балашихе, реконструкции очистных сооружений в Дубне и других работ.

Ознакомиться со всеми госзакупками можно на портале ЕАСУЗ.

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Благоустройство ЖКХ Ремонтные работы
06 марта 2024, 17:41
Щелково и Гродненский район Белоруссии перезаключили договор о побратимских отношениях
Пресс-служба городского округа Щелково
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Подмосковный город Щелково с 1975 года сотрудничает с Гродненским районом Белоруссии. Спустя 49 лет стороны перезаключили договор о побратимских отношениях.

Документ подписали на площадке «Щелково Агрохим». Это подмосковное предприятие сотрудничает с Гродненским районом восемь лет, поставляет в Белоруссию семена. На «Скидельском сахарном комбинате» производительность по переработке сахарной свеклы составляет 8,2 тысячи тонн в сутки или один миллион 50 тысяч тонн в сезон.

Стороны планируют чаще взаимодействовать и увеличивать количество совместных проектов.

Московская и Минская области наметили план развития совместных проектов на 2024 год, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Они в основном касаются образования, культурного обмена и инвестиций в торговой, предпринимательской отраслях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Белоруссия Щелково
06 марта 2024, 17:36
Уличное освещение обновили в микрорайоне Восточном в Лобне
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Глава округа Лобня Анна Кротова лично взяла под контроль жалобы жителей района Восточный на неработающие фонари. Жалобы на освещение поступили с улицы Вокзальная, Партизанская, 1-й и 2-й Пионерской, Железнодорожной, Горького и Рабочей.

Специалисты уже сегодня выехали на место и решили вопрос освещения. Они выявили причину неисправности и восстановили управляющие щиты, которые вышли из строя.

«Предыдущий подрядчик больше внимания уделял закрытию аварийных заявок, чем содержанию коммуникаций в рабочем состоянии. Мы отказались от его услуг. Теперь вся инфраструктура освещения будет регулярно обслуживаться, включая планово-предупредительный ремонт и, конечно, аварийные ситуации, на которые обещают реагировать день в день», - рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Ранее, Анна Кротова выступила инициатором поквартирных обходов домов, в ходе которого взяла под личный контроль проблемы с протечками в квартирах жителей Лобни.

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Благоустройство ЖКХ Лобня
06 марта 2024, 17:27
Вход на катки в одинцовских парках Малевича и Раздолье будет свободным в праздники
Министерство благоустройства Московской области
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Жители и гости Московской области смогут бесплатно покататься на катках в парках Малевича и Раздолье в Одинцове 8, 9 и 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

В парках работает прокат коньков, где представлен весь размерный ряд. Также для удобства посетителей есть шкафчики для хранения личных вещей, организованы точки питания.

Для детей, которые неуверенно держатся на коньках, можно взять в аренду «пингвина-помощника» или оплатить урок с профессиональным тренером.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Туризм

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