06 марта 2024, 22:54

Врачи Балашихинского роддома примут участие в форуме для будущих родителей 15 марта

Медиабюро «StatusPraesens»
Читайте нас в: Google Новости

Информационный форум для будущих родителей «Гнездо-2024» проведет Междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной медицины в сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов 15 марта. Врачи Балашихинского роддома поделятся знаниями по уходу за ребенком с беременными женщинами.

По словам главного врача родильного дома Натальи Алимовой, будущие родители смогут получить ответы на множество волнующих их вопросов. Например, как выбрать родильный дом, как подготовиться к родам, как правильно пеленать, купать малыша и многое другое.

«Благодаря участию в форме „Гнездо-2024“ мы расскажем немного подробнее о нашем родильном доме, специалистах, условиях и ответим на все волнующие вопросы будущих родителей», - рассказала Алимова.

На форуме лучшие специалисты родильного дома расскажут, как подготовиться к родам, о послеродовом восстановлении, уходе за новорожденным, а также врачи покажут на практике, какие существуют техники дыхания в родах, какие упражнения безопасно выполнять будущим мамам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роддома Врачи
06 марта 2024, 23:47
Лесничие городского округа Воскресенск проверили состояние деревьев-долгожителей в парке усадьбы Кривякино
Комитет лесного хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Виноградовского лесничества проверили состояние деревьев-долгожителей в рамках всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Специалисты обследовали зеленых великанов, которые растут в парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, дуб черешчатый и лиственница внесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России в статусе «Памятник живой природы».

Специалисты определили высоту и диаметр деревьев. Так, высота дуба достигает 22 метров, а диаметр равен 160 сантиметров, а высота лиственницы - 26 метров, а ее диаметр также 160 сантиметров.

Лесничие постоянно следят за состоянием деревьев-старожилов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск
06 марта 2024, 23:00
Жители Подмосковья смогут сообщать о нарушениях земельного законодательства на сайте «Добродел»
Медиабанк МО
Читайте нас в: Google Новости
Сообщить о нарушениях земельного законодательства жители Подмосковья смогут на сайте «Добродел». Для удобства поиска там разместили соответствующие баннеры.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, единая цифровая платформа «Добродел» работает в Подмосковье уже восемь лет. С ее помощью можно подать обращение, поучаствовать в опросах, голосованиях, а также получить информацию о цифровых госуслугах и сервисах.

«Сейчас наше ведомство активно развивает практику проведения профилактических мероприятий по земельным правонарушениям, для нас это является одним из приоритетных направлений. Теперь и на „Доброделе“ будет постоянное напоминание о том, как не допустить нарушение земельного Кодекса», - рассказала Адигамова.

Самые частые нарушения - это самовольное занятие участка и нецелевое использование земель. В прошлом году после выдачи ведомством предостережений удалось устранить более 15 тысяч нарушений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Добродел
06 марта 2024, 22:17
Участок в округе Шаховская стал самым недорогим лотом прошлой недели на торгах аукциона по аренде
Медиаархив Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Самым недорогим лотом на аукционе, который провел на прошлой неделе комитет по конкурентной политике Московской области, стал земельный участок в городском округе Шаховская. 13 соток в деревне Новоникольское под строительство дома взяли в аренду за 25 тысяч рублей в год.

Как рассказали в ведомстве, торги стартовали с 18,8 тысячи рублей, но в ходе аукциона арендная ставка увеличилась на шесть тысяч и составила 25 тысяч рублей в год. На участок претендовали двое жителей Подмосковья.

Найти доступные к торгам лоты можно на сайте ЕАСУЗ. Для участия в аукционе достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Шаховская
06 марта 2024, 21:55
Министр образования Подмосковья Бронштейн рассказал о работе социального сертификата в сфере допобразования
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн провел встречу с директорами более 100 частных школ региона. Он рассказал представителям учебных заведений о действующем с сентября 2023 года социальном сертификате, который позволяет обучаться на программах дополнительного образования за счет государства.

По его словам, воспользоваться этим сертификатом для оплаты обучения могут и учащиеся частных школ.

«Увеличение числа программ дополнительного образования, которые можно оплатить социальным сертификатом, является безусловным плюсом как для самих школ, так и для детей, которые хотят посещать кружки и секции», - пояснил Бронштейн.

Он добавил, что школьники получают возможность посещать занятия в разных организациях по выбору ребенка или родителей, что положительно сказывается на развитие конкуренции и качестве самих кружков.

Записаться на занятия по социальному сертификату можно в любом городском округе, вне зависимости от места жительства, а его баланс каждый год пополняется автоматически. Родители могут оплатить как один кружок, так и несколько занятий в нескольких организациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Минобразования Подмосковья

Новости по теме