Врачам женской консультации в Дедовске вручили подарки к 8 Марта

Ирина Агапова и Кристина Соусникова заказывают куколок бабочек из Коста-Рики и Филлипин, а потом выращивают их дома. Для этого необходимы специальные условия: для их роста необходима влажность не менее 70%.

«Нельзя просто купить куколку и поместить ее в обычные домашние условия. Должен быть соответствующий уровень влажности и температурный режим. Он у нас сохраняется круглосуточно: иногда ночью подкручиваем, если холоднее или теплее нужно сделать», - рассказала Ирина Агапова.

Всего у девушек в импровизированном питомнике 25 видов бабочек. У них разный характер и поведение, поэтому к каждой нужен особый подход.

Ранее Ирина и Кристина поздравили сотрудников пожарной части в Дедовске с 23 Февраля. Им тоже подарили необычных бабочек.

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