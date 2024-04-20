20 апреля 2024, 14:33

Воскресенские партийцы поучаствовали в Дне донора

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Акция, посвященная Дню донора прошла в Воскресенске. Активисты молодежных движений и члены местного отделения партии «Единая Россия» сдали кровь в специализированных пунктах.

Помимо членов и сторонников «Единой России», в сдаче крови также приняли участие молодогвардейцы, поддерживая партийный проект «Здоровое будущее». Благодаря акции пополняется необходимый запас донорской крови, часть которого направят для нужд специальной военной операции.

Также, в структурном подразделении центра крови для всех участников провели экскурсию, приуроченную ко Дню донора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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Волонтеры Общественные акции Воскресенск
20 апреля 2024, 14:47
Федеральная делегация посетила метрологический институт в Солнечногорске
Фото пресс-службы Минпромторга России
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Федеральная делегация во главе с заместителем председателя Правительства России — министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым посетила Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта в Солнечногорске. Ученые рассказали о своей работе по созданию новых эталонных комплексов.

Генеральный директор Сергей Донченко и эксперты института познакомили членов делегации, в которую вошли министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев и другие представители ведомств, с передовыми научными разработками.

По словам Зиновьевой, институт входит в число 50 подмосковных производителей аппаратуры и средств измерения.

«Это сильнейшее предприятие, обладающее мощным производственным и научно-техническим потенциалом, представляющее большое значение для развития производственного и оборонного комплекса всей страны, имеющее и продолжающее воспитывать ценный кадровый резерв», - рассказала Зиновьева.

ФГУП «ВНИИФТРИ» выпускает высокоточные измерительные приборы собственных разработок. Это осциллографы, ваттметры и другое оборудование - самое востребованное в российской экономике.

Также институт оказывает услуги по поверке и калибровке средств измерений, разработке и аттестации методик выполнения измерений, проводит испытания средств измерений, метрологическую экспертизу проектов и многое другое.

«Благодаря поддержке государства в лице Министерства промышленности и торговли, а также высокому научно-техническому потенциалу и широким производственным возможностям ВНИИФТРИ Росстандарта на сегодняшний день является одним из ведущих научных центров России», - пояснил генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ» Сергей Донченко.

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Инвестиции Торговля Промышленность
20 апреля 2024, 12:27
Соревнования по дзюдо прошли в Воскресенске
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В спортзале школы «Вектор» в Воскресенске прошли соревнования по дзюдо. Их провели в рамках партийного проекта «Старший брат» от Единой России.

Такие соревнования предоставляют молодым атлетам возможность заработать рейтинговые очки, необходимые для получения новых спортивных разрядов.

Победителями городского округа Воскресенск стали Даниил Бубнов, Адам Алимханов, Абдулла Бельджерба, Егор Пузиков, Лев Коростин, Кирилл Иванов, Максим Котов, Пунхан Исмаилов, Дмитрий Михеев, Евгений Медведев, Михаил Зенин.

«Дзюдо - спорт организованных и сильных, собранных как внутренне, так и внешне людей. Я хочу пожелать всем нашим участникам спортивных успехов, результативных выступлений, продуктивных тренировок. А тренерам и родителям - сил, терпения и крепкого здоровья. Пусть ваши воспитанники радуют вас каждый день», - поздравил спортсменов исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Проект «Старший брат» направлен на проведение спортивных мастер-классов для будущих атлетов, участие в городских мероприятиях, поддержку тренерских коллективов в Московской области и повышение количества спортсменов, представляющих регион на различных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Дети Воскресенск
20 апреля 2024, 12:18
Подмосковные пловцы выиграли 32 медали на чемпионате России
Федерация спорта ЛИН Московской области
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Подмосковная сборная завоевала семь золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых наград на первенстве и чемпионате России по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Турнир прошел с 10 по 14 апреля в Йошкар-Оле.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, первые места на чемпионате заняли Алексей Дегтярев в соревнованиях по вольному стилю на дистанциях 50, 200, 400 метров и 200 метров на дистанции по комплексному плаванию и Леонид Стельмухов - он проплыл брассом дистанцию 100 метров.

Золотую медаль на первенстве России завоевал Александр Иванов, который выступил в стартах на 100 и 200 метров на спине.

Всего сборная Московской области привезла 32 награды. Готовили спортсменов тренеры Ольга Хило, Мария Бояджиева и Павел Генералов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Награды
20 апреля 2024, 12:10
Лучших работников поздравили в День труда в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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В Наро-Фоминске отметили праздник труда главных тружеников округа. Мероприятие прошло в центральном доме культуры «Звезда».

На празднике отметили сотрудников предприятий, образования, социальной сферы, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

Особым гостем мероприятия стал депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов. В качестве поздравления он исполнил для гостей свои песни.

В ходе мероприятия наградили самых активных участников городского округа. Особым вниманием отметили лучших работников бюджетной сферы, системы здравоохранения, культуры, спорта и искусства Наро-Фоминска.

В конце мероприятия для гостей праздника состоялся концерт с участием творческих коллективов центра досуга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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Наро-Фоминск Концерты

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