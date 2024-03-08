Волонтеры «Боевого братства» в Егорьевске поздравили с 8 Марта вдов и матерей погибших воинов
Руководитель Егорьевского городского отделения Сергей Сывороткин местного отделения «Боевого Братства» поздравил вдов военнослужащих, погибших во время локальных конфликтов, с 8 Марта. Праздник для женщин организовали в новом кафе.
Вдов и матерей пригласили на чаепитие, на котором Сергей Сывороткин и местный депутат Владислав Ленник вручили женщинам цветы и подарки.
По словам вдовы военнослужащего, погибшего во время первой контртеррористической операции в Чечне, Юлии Поснак, праздник получился замечательным.
«Спасибо большое за такой праздник! Для нас очень важно, что нас не забывают. Такие встречи позволяют встретиться и пообщаться друг с другом», - поблагодарила организаторов Поснак.
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