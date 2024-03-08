Волонтеры «Боевого братства» в Егорьевске поздравили с 8 Марта вдов и матерей погибших воинов

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Новый рентген-аппарат и маммограф появились в поликлинике № 2 в Люберецкой областной больнице. Оборудование в учреждении установили после капитального ремонта здания.

По словам заведующей поликлиникой № 2 Люберецкой областной больницы Марии Дадукубаевой, теперь пациенты могут пройти рентгенологические исследования недалеко от дома. До ремонта врачам приходилось направлять людей в другие поликлиники.

«На новом рентген-аппарате выполняется исследование костей, суставов, внутренних органов, легких, носовых пазух. Проводим и маммографические исследования, необходимые нашим пациенткам старше 40 лет, потому что они входят в обязательную диспансеризацию с целью раннего выявления онкологии», - рассказала Дадукубаева.

Ежедневно на каждом аппарате проводится более 30 исследований. Направления на рентген-исследования выдает лечащий врач. Пройти маммографию можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста.

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