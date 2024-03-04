04 марта 2024, 15:14

Ветеринары проверили качество мясной продукции в торговых точках Солнечногорска

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В Солнечногорске проверили торговые точки на предмет выявления нелегальной продажи мясной продукции. Акцию провели представители местной администрации и специалисты ветеринарной службы «Терветуправления № 2».

Участники рейда проверили четыре торговые точки округа. Особое внимание уделили наличию всех необходимых ветеринарных документов и регистрации товаров в системе «Меркурий». По результатам проверки случаи незаконной продажи сельскохозяйственной продукции не выявили.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик сообщил, что специалисты усилят контроль за качеством мясной продукции, особенно на продовольственных рынках, ярмарках и других торговых точках, где продают свежее мясо.

В случае обнаружения продукции сомнительного качества или отсутствия у нее ветеринарного сертификата гражданам следует обращаться в Роспотребнадзор Московской области по номеру телефона: +7(800)100-50-14.

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Солнечногорск Торговля
04 марта 2024, 15:13
Около 700 литров донорской крови и ее компонентов заготовили в Химках в 2023 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Почти 700 литров крови и ее компонентов собрали на донорских акциях в Химках по итогам 2023 года. Донорами стали полторы тысячи жителей округа.

Более 800 химчан уже получили знак «Почетный донор». Они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, а также на получение 50% ежемесячной компенсации за коммунальные услуги.

«Я сам регулярно принимаю участие в донорских акциях. Без переливания крови не могут обойтись больные онкологическими, гематологическими и многими другими заболеваниями. А также пострадавшие в ДТП, при чрезвычайных происшествиях или от несчастных случаев, пациенты при проведении сложных хирургических операций, роженицы и новорожденные при тяжелых родах», - отметил муниципальный депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Химкинский центр переливания крови работает на базе поликлиники № 1 по адресу: улица Чкалова, дом № 2/21. Сдать кровь можно по понедельникам и средам с 7:00 до 12:00. Требуется предварительная запись по телефону: 8 (495) 572-11-50. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Перед сдачей крови рекомендуется исключить из рациона жирную пищу, орехи, колбасы и молочные продукты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Больницы Химки Врачи
04 марта 2024, 15:02
Школьные лесничества Коми и профильные специалисты Подмосковья обменялись опытом
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Специалисты из Московской области обменялись опытом со школьными лесничествами Республики Коми. Ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров, встретившись со школьниками и педагогами, отметил важность совместной работы.

По словам заместителя председателя Комитета лесного хозяйства Московской области, курирующего школьные лесничества, Дмитрия Новикова, несмотря на географические различия, школьные лесничества Московской области и Республики Коми очень похожи.

«Залогом успеха здесь также является совместная работа заинтересованных педагогов и неравнодушных специалистов леса. Нам очень важен прямой обмен опытом по организации работы с детьми», - рассказал Новиков.

Подмосковные специалисты также поделились своим опытом по организации исследовательской деятельности школьников в рамках VII республиканской научно-практической конференции «Экологическое образование и просвещение в Республике Коми: опыт и перспективы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Школьники Экология
04 марта 2024, 14:57
Дворники убрали более 15 тысяч кубометров снега в парках Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Свыше 500 коммунальщиков убирали парки Подмосковья на прошлой неделе. Они вывезли более 15 тысяч кубометров снега.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в уборке задействовали 544 человека.

«За прошедшую неделю, в общей сложности было вывезено 15 тысяч кубометров снега. Было задействовано 544 человека и 155 единицы спецтехники», - сказал он.

В первую очередь коммунальщики убирали снег на центральных аллеях, а затем - на второстепенных дорожках, детских и спортивных площадках. Территорию также обработали ото льда.

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Отдых Благоустройство Парки
04 марта 2024, 14:47
Новую поликлинику построят в поселке ВНИИССОК к концу 2025 года
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В поселке ВНИИССОК территориального управления Лесной городок Одинцовского округа состоялось выездное заседание администрации под руководством Андрея Иванова. В ходе мероприятия отметили, что к концу 2025 года в жилом комплексе «Гусарская баллада» постоят поликлинику на 500 посещений в смену. Подготовка к строительству уже началась.

В ходе четырехчасовой встречи с местными жителями рассмотрели различные вопросы населения. Они включили в себя вопросы ЖКХ, образования, здравоохранения, благоустройства и транспорта. Вначале свои отчеты представили заместители главы, после чего начался диалог с присутствующими.

«Сегодня мы работаем в формате выездной администрации, выезжаем в населенные пункты и проводим такие встречи с жителями. Все обращения и вопросы фиксируются в протокол. В него включаем и проблемы, которые озвучиваются на личных приемах. Вся информация группируется и попадает в протокол - с конкретными исполнителями и сроками», - сказал Андрей Иванов.

Основной задачей таких встреч является формирование дорожных карт по сложным вопросам, требующим значительных временных и финансовых ресурсов.

Особое внимание уделили проблеме владения землей в поселке ВНИИССОК. Большая часть территорий находится в федеральной собственности. Это усложняется мораторием на распоряжение имуществом научных учреждений. Несмотря на сложности, администрация активно работает над передачей земли в муниципальную собственность для улучшения социальной инфраструктуры и обслуживания территорий.

Блок проблем накопился в сфере ЖКХ. В планы властей входят работы по ремонту кровель и межпанельных швов в некоторых жилых домах, а также устранение проблем с подтоплениями подвальных помещений.

В настоящее время значительная часть поселка уже обслуживается муниципалитетом. В планах - увеличение количества рабочих и техники после передачи оставшихся земель.

В 2025 году запланировано комплексное благоустройство дворов около домов № 7, 9, 11 и № 6 и 8 по Березовой улице. Но уже в этом году после обсуждения с жителями всего комплекса работ, начнется создание проекта. Таким образом, во дворах появится 138 дополнительных парковочных мест.

Важным вопросом стало строительство жилых домов на одной из площадок, где работы были приостановлены. Глава округа выразил решительную позицию администрации относительно необходимости создания социальной инфраструктуры в районе строительства. Он отметил недопустимость возведения жилья без строительства детских садов, школ и поликлиник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 35 бюджетных соцобъектов начнут строить в Подмосковье после завершения проектирования в этом году.

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Одинцово Благоустройство ЖКХ Строительство

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