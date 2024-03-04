Ветеринары проверили качество мясной продукции в торговых точках Солнечногорска

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Участники рейда проверили четыре торговые точки округа. Особое внимание уделили наличию всех необходимых ветеринарных документов и регистрации товаров в системе «Меркурий». По результатам проверки случаи незаконной продажи сельскохозяйственной продукции не выявили.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик сообщил, что специалисты усилят контроль за качеством мясной продукции, особенно на продовольственных рынках, ярмарках и других торговых точках, где продают свежее мясо.

В случае обнаружения продукции сомнительного качества или отсутствия у нее ветеринарного сертификата гражданам следует обращаться в Роспотребнадзор Московской области по номеру телефона: +7(800)100-50-14.

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