11 июля 2024, 09:58

Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 11 июля

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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром, в четверг. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более миллиона машин — это на 2% больше средних значений.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Симферопольском, Калужском, Киевском, Боровском шоссе и шоссе Энтузиастов. Трудности также есть на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Пробки Дороги
11 июля 2024, 11:37
Почти 60 социальных объектов начали строить в Подмосковье с января
Пресс-служба Главгосстройнадзора МО
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Еще 58 социальных объектов начали строить в Подмосковье за полгода. Это школы, детские сады и поликлиники.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, с января в регионе начали строить 26 школ. Они появятся в 11 округах: Одинцове, Истре, Королеве, Котельниках, Красногорске, Люберцах и других муниципалитетах.

В области также возведут 14 детских садов, из которых четыре - в Мытищах и три - в Ленинском округе.

Стартовало строительство пяти поликлиник. Новые медучреждения запустят в Красногорске, Люберцах, Чехове, Богородском и Пушкино. Больницы возведут в Красногорске, Балашихе, Мытищах и Воскресенске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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Школы Больницы Строительство Детские сады
11 июля 2024, 10:25
Более 5 тысяч пар получили выплаты к юбилею семьи в Подмосковье за полгода
Медиасток.рф
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Выплату к юбилею совместной жизни получили уже 5,5 тысячи супружеских пар в Подмосковье с начала года. Об этом сообщили в Мособлдуме.

«В Московской области мы много внимания уделяем поддержке наших семей. Так, семейным парам, прожившим вместе много лет, предоставляется выплата к юбилею супружеской жизни», - рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.

За первое полугодие выплаты получили 5 520 семейных пар на сумму более 31 миллиона рублей.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем любви, семьи, и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей , в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.

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Семья Мособлдума
11 июля 2024, 10:13
Еще один фельдшер из Долгопрудного приобрел жилье по льготной программе
Министерство жилищной политики Московской области
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Еще один фельдшер скорой помощи получил квартиру по льготной ипотеке в Раменском округе. Ранее женщина жила по социальному найму.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, благодаря социальной ипотеке фельдшер Раменской областной больницы Анастасия Желтова переехала в собственную однокомнатную квартиру.

«Можно было приобрести любое жилье - „вторичку“, „новостройку“. Мне хотелось, чтобы все было современное. Я выбрала „однушку“ с ремонтом в новом доме. Красивый микрорайон. Многое еще достраивается, но магазины, школы, детсады уже есть», - рассказала она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней собственное жилье могут получить молодые ученые, учителя, медики, тренеры и другие специалисты.

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Врачи Ипотека Льготная ипотека
11 июля 2024, 10:08
Стадион «Гидросталь» в Чехове капитально отремонтируют к сентябрю
Телеканал «360»
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На стадионе «Гидросталь» в Чехове завершается капитальный ремонт. Уже готовы площадки для большого тенниса, баскетбола, мини-футбола и волейбола, хоккейная коробка. Обновленный спортивный объект откроют в сентябре.

Этой осенью на стадионе будут тренироваться воспитанники спортшколы «Витязь» имени Валерия Васильева и спортшколы «Витязь» имени Александра Поветкина, а также ученики местных школ и колледжей. Стадион будет полностью готов к юбилею города Чехова: 2 сентября округ отметит 70-летие.

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Сейчас на стадионе заканчивают работы на большом футбольное поле с искусственным покрытием, на котором можно будет играть даже зимой благодаря подогреву. Его уже подключают к теплоснабжению. По всей территории устанавливают камеры видеонаблюдения.

Кроме того, работы ведутся внутри административного здания. Там монтируют вентиляцию и электрику. Эти системы в основном проходят по потолку, поэтому он пока еще не закрыт.

«Сейчас на площадке находится 22 человека рабочих и четыре человека из инженерно-технического состава. Количество персонала увеличивается с приходом материала и оборудования на объект. Главой поставлена задача закончить к 1 сентябрю», - рассказал директор по строительству ООО «СЭМ» Алексей Соловьев.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил ход строительства и отметил, что на следующей неделе начнутся работы по благоустройству территории.

Чехов Ремонтные работы

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