Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 11 июля

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Еще 58 социальных объектов начали строить в Подмосковье за полгода. Это школы, детские сады и поликлиники.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, с января в регионе начали строить 26 школ. Они появятся в 11 округах: Одинцове, Истре, Королеве, Котельниках, Красногорске, Люберцах и других муниципалитетах.

В области также возведут 14 детских садов, из которых четыре - в Мытищах и три - в Ленинском округе.

Стартовало строительство пяти поликлиник. Новые медучреждения запустят в Красногорске, Люберцах, Чехове, Богородском и Пушкино. Больницы возведут в Красногорске, Балашихе, Мытищах и Воскресенске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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