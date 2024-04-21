21 апреля 2024, 13:10

Улицу Ленина в Балашихе заасфальтируют в 2024 году

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Ремонт дороги на улице Ленина в микрорайоне Заря планируют провести в Балашихе. Работы запланированы на второй-третий квартал 2024 года.

Благоустройство и качество уборки микрорайона Заря проверил заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев. Обход территории провел совместно с представителями управляющей компании «Озарение», управления «Благоустройство-Балашихи» и активными жителями.

Во время встречи обсудили запланированный ремонт улицы Ленина в Заре. А также установку новой остановки возле поликлиники № 1 на улице Маршала Батицкого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дороги Балашиха
21 апреля 2024, 14:44
Педагогическая конференция прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки в уникальном пространстве «Умной библиотеки» состоялась знаковая педагогическая конференция, посвященная актуальным вопросам развития современной электроники в образовательном процессе. Мероприятие, организованное Центральной детской школой искусств, стало частью Всероссийского конкурса музыкально-электронного творчества «Весенний Калейдоскоп».

На конференции затронули вопросы интеграции педагогических традиций и инновационных подходов в преподавании музыкально-электронного искусства.

«Наша задача - сделать образовательный процесс максимально интересным и актуальным для учащихся. Мы постоянно следим за новыми тенденциями и внедряем их в учебные программы», - поделилась Инна Монастырская, директор центральной детской школой искусств и муниципальный депутат.

Конференция собрала ведущих специалистов в области клавишных электронных инструментов из разных городов, что позволило участникам обменяться опытом и новыми идеями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки
21 апреля 2024, 14:44
Спасатели достали кошку из вентиляции в Сергиевом Посаде
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» достали кошку, застрявшую в вентиляционной шахте многоквартирного жилого дома в Сергиевом Посаде. За помощью к спасателям обратились местные жители, которые услышали жалобные крики животного.

По словам заместителя начальника поста 233-й пожарно-спасательной части Сергея Шумова, жильцы одной из квартир обнаружили доносящийся из ванной странный шорох. Они догадались, что в вентиляции застряла бездомная кошка. Достать животное самостоятельно не получилось, и тогда они позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

«Прибыв по указанному адресу, спасатели попытались подобраться к кошке из соседних квартир и подвала, но безуспешно. Тогда работники подразделения, получив согласие собственников жилья, с помощью специальных инструментов сделали отверстие в стене ванной комнаты и осторожно вытащили пленницу из шахты. Животное оказалось ослабленным, и специалисты отвезли его в ветеринарную клинику», - рассказал Шумов.

Он добавил, что неравнодушные жильцы дома решили оставить спасенную кошку у себя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Сергиев Посад Животные
21 апреля 2024, 14:40
Более 1,5 тысячи исследований полости рта провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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С начала 2024 года врачи Химкинской больницы провели более 1550 исследований полости рта среди жителей городского округа. Основная цель этих обследований — своевременное выявление злокачественных новообразований, что является ключевым аспектом в борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Исходя из полученных данных, если возникает подозрение на рак, пациента направляют на дополнительные исследования в центр амбулаторной онкологической помощи нашей больницы. После чего начинается необходимое лечение», - сказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Рак полости рта занимает около 6% от всех случаев онкологических заболеваний. Важно знать, что этот вид рака может локализоваться в различных частях полости рта, включая щеки, дно рта, язык, альвеолярный отросток, нёбо и десны.

Для удобства жителей следующий Единый день диспансеризации запланирован на 20 апреля. В этот день все желающие могут пройти обследование в любой из поликлиник Химок. Необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Исследования Больницы Химки
21 апреля 2024, 14:37
Предприниматели Балашихи смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом
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Новый закон для поддержки бизнеса принят в Московской области. Предприниматели смогут возвращать финансы, которые вложили в материально-техническую базу образовательных организаций.

Новые льготы и подготовку профессиональных кадров обсудили предприниматели на заседании Торгово-промышленной палаты Балашихи. На встрече присутствовали президент палаты Анатолий Шестаков, депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи Ольга Егерева. А также представители бизнеса и руководители учебных заведений среднего профессионального образования.

Балашихинская Торгово-промышленная палата также поделилась опытом реализации проекта «Рабочие кадры для предприятий».

«Проектом мы занимаемся уже три года. Он отражает самую острую проблему для наших компаний - дефицит кадров. Надо привлекать студентов на производственную практику, приглашать школьников на предприятия. Балашиха - большой город с огромной и бурной экономической деятельностью. Поэтому ищем новые подходы для решения вопроса дефицита рабочих кадров», - рассказал Анатолий Шестаков.

Отметили нехватку токарей, станочников, фрезеровщиков, радиомонтажников и специалистов в технологи машиностроения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о цифровых услугах для бизнеса Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Бизнес Балашиха

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