Укушенную обезьяной девушку спасли в поликлинике в Подольске

Бешенство - опасное вирусное заболевание, которым можно заразиться через укус животного. Выработать иммунитет помогает вакцина.

«Девушка обратилась к нам в больницу на седьмой день после происшествия. Мы провели ей ревакцинацию от бешенства. Всего пациентке было назначено пять таких инъекций», - рассказала заведующая обособленным структурным подразделением № 1 Подольской больницы Наталья Артемова.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее здоровью ничего не угрожает.

Врачи напомнили, что во время путешествий важно не забывать о важности осторожного обращения с животными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно открыть поликлинику в поселке Октябрьском. Там будут обслуживать около 40 тысяч взрослых и детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».