Ученики школьного лесничества Можайского округа сделали «холодильник» для саженцев

Подмосковье примет боле 60 гостей из 32 стран после завершения основной программы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Молодые иностранцы посетят разные регионы страны в рамках ВФМ-2024.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, идея продлить большой международный праздник и расширить его географию на всю страну - отличная идея.

«Международная делегация очень колоритная, к нам приедут ребята с разных сторон света, с разных материков. Они расскажут нам о себе, о своей культуре и традициях, а мы, в свою очередь, покажем им прекрасное и душевное Подмосковье с красивыми и величественными храмами, уникальными музеями и памятниками культуры», - рассказала Швелидзе.

Он добавила, что знакомство с Подмосковьем начнется с мастерской управления «Сенеж», где для ребят подготовили интересную программу, а затем они посетят множество округов области.

Встреча с иностранной делегацией прошла на площадке «Сириус» в Сочи 4 марта. Ребятам показали видеоролик о достопримечательностях Подмосковья, а затем молодежная фолк-группа «Канарейка» из Культурно-просветительского центра «Дубровицы» в Подольске сыграла с иностранными гостями в старинную русскую народную игру «Золотые ворота».

В завершение встречи Ольга Бурлуцкая из Воскресенска исполнила всеми любимую песню - неофициальный гимн Московской области «Подмосковные вечера».

Местные волонтеры будут сопровождать международную делегации по дороге из Сочи в Московскую область.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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