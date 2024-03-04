04 марта 2024, 17:07

Ученики шатурского школьного лесничества стали призерами экологической олимпиады

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Ученики школьного лесничества «Родничок» Коробовского лицея городского округа Шатура завоевали призовые места во втором этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Ребята продемонстрировали строгому жюри свои знания в различных экологических дисциплинах.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, соревнования проходили в два этапа.

Анатолий Кокушкин и Анастасия Лобова с легкостью ответили на теоретические вопросы благодаря занятиям в школьном лесничестве, а затем во втором туре защитили свои проекты, которые произвели на наставников сильное впечатление.

Дмитрий Новиков, заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области, курирующий школьные лесничества, поздравил талантливых ребят.

«Очень приятно, когда воспитанники подмосковных школьных лесничеств достигают серьезных вершин и побеждают. Мы гордимся талантливыми учениками!» - отметил Новиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Школьники Шатура
04 марта 2024, 18:04
Более 20 наборов «Я родился в Подмосковье» вручили в Одинцовском роддоме с начала года
Пресс-служба Одинцовской ОБ
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Набор для детей «Я родился в Подмосковье» получили уже 22 мамы в Одинцовском роддоме. Это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году.

В коробке 53 предмета для ухода за новорожденным. Такой набор помогает сэкономить молодым родителям, поскольку содержит все необходимое.

В 2024 году в состав набора планируют добавить развивающие игрушки и противоскользящий коврик для ванны.

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Женщины могут сами выбрать: получить набор или единовременную денежную выплату по рождению ребенка в размере 20 тысяч рублей. В этом году бокс с приданым пользуется большей популярностью, чем в прошлом.

«Одежда, подгузники, пеленки, соски, подогреватель для бутылочек, средства гигиены, расческа, салфетки, комплект одежды, боди, пеленки и многое другое. В боксе есть все, что понадобится малышу до года», - рассказала старшая акушерка родового отделения Одинцовского роддома Наталья Тимченко.

Одинцово Дети Роддома
04 марта 2024, 18:01
Московский областной центр крови принял участие во всероссийской донорской акции
Министерство здравоохранения Московской области
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Московский областной центр крови поучаствовал во всероссийской акции «Поколение добра». Цель эстафеты — привлечь внимание общества к важности донорского движения.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, акция прошла во всех регионах страны с 5 февраля по 5 марта. В Подмосковье эстафета стартовала в Солнечногорске, а следом переходила из города в город.

По словам главного врача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, всероссийская акция «Поколение добра» показала, что общество может объединиться для решения важной проблемы.

«Мы показали, что каждый город, каждый человек может стать частью этого движения добра и внести свой вклад в спасение жизней людей», - подчеркнула Аппалуп.

Она отметила, что с каждой передачей эстафеты города доказывали, что их готовность помогать и поддерживать тех, кто нуждается в крови, остается неизменной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Солнечногорск Волонтеры
04 марта 2024, 17:58
Подмосковные УК решили более 80 проблем с работой инженерного оборудования в подвалах за зиму
ГУСТ МО
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Управляющие компании Подмосковья отработали 81 задание по устранению шума от инженерного оборудования в подвалах за зиму. На дискомфорт чаще всего жаловались жители первых этажей.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, жильцы сообщали от шума, исходящего от насосов водоснабжения. Избежать его помогает регулярная проверка техники. Если жители сообщили о такой проблеме, то управляющая компания должна установить причину, провести ремонт и обеспечить звукоизоляцию.

Сообщить о коммунальных проблемах жители могут через портал ЕДС.

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ЖКХ Ремонтные работы
04 марта 2024, 17:56
Прием заявок на льготную ипотеку от молодых учителей начался в Подмосковье 4 марта
Министерство образования МО
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Прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» для молодых учителей начался 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Благодаря программе „Социальная ипотека“ молодые учителя могут приобрести квартиру на льготных условиях. Важное условие - после получения сертификата учителю необходимо отработать в образовательной организации не менее 10 лет», - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В 2024 году улучшить свои жилищные условия по программе смогут 20 молодых учителей. Претендовать на сертификат могут педагоги всех специальностей, имеющие стаж на территории Московской области не менее трех лет. Подать документы на участие в конкурсе можно до 29 марта.

Другие учителя также смогут претендовать на льготную ипотеку в Подмосковье. Прием заявок продлен до 1 апреля.

Документы принимаются по электронной почте: soc-ipoteka@asou-mo.ru или rodionovanva@mosreg.ru. Подробные условия участия в программе можно узнать на официальном сайте Министерства образования Московской области.

С 2016 года сертификаты получили уже 575 педагогов Московской области.

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