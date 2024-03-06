06 марта 2024, 22:17

Участок в округе Шаховская стал самым недорогим лотом прошлой недели на торгах аукциона по аренде

Медиаархив Подмосковья
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Самым недорогим лотом на аукционе, который провел на прошлой неделе комитет по конкурентной политике Московской области, стал земельный участок в городском округе Шаховская. 13 соток в деревне Новоникольское под строительство дома взяли в аренду за 25 тысяч рублей в год.

Как рассказали в ведомстве, торги стартовали с 18,8 тысячи рублей, но в ходе аукциона арендная ставка увеличилась на шесть тысяч и составила 25 тысяч рублей в год. На участок претендовали двое жителей Подмосковья.

Найти доступные к торгам лоты можно на сайте ЕАСУЗ. Для участия в аукционе достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Аукционы Шаховская
06 марта 2024, 21:55
Министр образования Подмосковья Бронштейн рассказал о работе социального сертификата в сфере допобразования
Министерство образования МО
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Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн провел встречу с директорами более 100 частных школ региона. Он рассказал представителям учебных заведений о действующем с сентября 2023 года социальном сертификате, который позволяет обучаться на программах дополнительного образования за счет государства.

По его словам, воспользоваться этим сертификатом для оплаты обучения могут и учащиеся частных школ.

«Увеличение числа программ дополнительного образования, которые можно оплатить социальным сертификатом, является безусловным плюсом как для самих школ, так и для детей, которые хотят посещать кружки и секции», - пояснил Бронштейн.

Он добавил, что школьники получают возможность посещать занятия в разных организациях по выбору ребенка или родителей, что положительно сказывается на развитие конкуренции и качестве самих кружков.

Записаться на занятия по социальному сертификату можно в любом городском округе, вне зависимости от места жительства, а его баланс каждый год пополняется автоматически. Родители могут оплатить как один кружок, так и несколько занятий в нескольких организациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Минобразования Подмосковья
06 марта 2024, 21:35
Администрация Жуковского поздравила жен и матерей военнослужащих с 8 Марта
Unsplash
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В преддверии Международного женского дня администрация Жуковского от лица губернатора региона поздравила жен и матерей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Женщинам вручили подарки от региональных властей, а также организовали спектакль, подготовленный театром «Стрела».

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров отметил, что администрация поддерживает постоянное взаимодействие с семьями военнослужащих, оказывая помощь по различным вопросам, начиная от жилищно-коммунальных услуг и заканчивая здравоохранением.

В настоящее время около 200 мужчин из городского округа находятся на службе в зоне спецоперации. Им и их семьям местные власти предоставляют всестороннюю поддержку.

Приглашение на спектакли, посвященные праздникам, стало традицией для семей военнослужащих. В этот раз на сцене была представлена постановка «Лекарь поневоле».

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Праздники Жуковский
06 марта 2024, 21:28
Реконструкцию автомобильного моста через Оку на трассе М-2 закончат в конце 2025 года
Unsplash
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Продолжается ремонт моста через реку Оку на 102-м километре автомагистрали М-2 Крым. Специалисты уже демонтировали старые опоры и приступили к строительству новых. В мае ожидается начало установки пролетных конструкций.

Разборку моста начали в предыдущем году, тогда провели работы по демонтажу десяти опор. Сейчас ведется возведение новых. Ширина дорожного полотна будет увеличена с 12 до 15 метров.

«Ширина существующего моста составляла 12 метров и на мосту были расположены всего две полосы движения для автомобильного транспорта. В рамках капремонта мы уширим данное мостовое сооружение до 15 метров и организуем трехполосное движение по объекту», - начальник отдела дорожных сооружений ФКУ «Центр - Магистраль» Вадим Хохлов.

На стройплощадке работают более 300 человек и задействовано 8 крупногабаритных кранов с грузоподъемностью до 200 тонн. Ожидается, что первые этапы установки пролетов начнутся уже в мае, и предстоящее половодье не должно повлиять на ход работ.

Также планируется установка наружного освещения и системы водоотведения. Завершение работ запланировано на четвертый квартал 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Строительство Серпухов
06 марта 2024, 21:15
Ледовый дворец имени Виктора Шалимова в Наро-Фоминске отметил пятилетний юбилей
Unsplash
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В Наро-Фоминском ледовом дворце имени Виктора Шалимова прошло торжественное мероприятие по случаю пятилетия с момента открытия. Для гостей мероприятия организовали праздничный концерт с музыкальными выступлениями и духовым оркестром.

На церемонии награждения сотрудникам ледового дворца были вручены именные грамоты, благодарственные письма и памятные сувениры. Гости также наслаждались выступлениями спортивных коллективов, включая фигурное катание и хоккей. В заключение части мероприятия директор и главный инженер ледового дворца собрали символический пазл с изображением арены, символизирующий единство коллективной работы.

После торжественной части гостей пригласили на арену, где прошел парад воспитанников ледового дворца. Участники секций по фигурному катанию и хоккею порадовали аудиторию своими выступлениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Наро-Фоминск Праздники Спортсмены

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