Участок в округе Шаховская стал самым недорогим лотом прошлой недели на торгах аукциона по аренде
Самым недорогим лотом на аукционе, который провел на прошлой неделе комитет по конкурентной политике Московской области, стал земельный участок в городском округе Шаховская. 13 соток в деревне Новоникольское под строительство дома взяли в аренду за 25 тысяч рублей в год.
Как рассказали в ведомстве, торги стартовали с 18,8 тысячи рублей, но в ходе аукциона арендная ставка увеличилась на шесть тысяч и составила 25 тысяч рублей в год. На участок претендовали двое жителей Подмосковья.
Найти доступные к торгам лоты можно на сайте ЕАСУЗ. Для участия в аукционе достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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