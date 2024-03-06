06 марта 2024, 14:06

Участок дороги А-108 под Серпуховом расширят до четырех полос в 2024 году

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Участок федеральной трассы А108 под Серпуховом расширят с двух до четырех полос в этом году. Работы ведутся на участке, который входит в состав дороги А108 «Большого Московского кольца», обеспечивающее транзит транспорта в объезд города.

По словам начальника производственного отдела ФКУ «Центравтомагистраль» Анатолия Жукова, сейчас на участке идут работы по устройству земляного полотна и основания насыпи для строительства дополнительных полос движения.

«До капитального ремонта дорога составляла две полосы движения, в рамках капремонта будет расширение до четырех полос с устройством разделения потоков. Участок планируется ввести к концу года, это - шесть километров автодороги», - рассказал Жуков.

Он добавил, что благодаря капитальному ремонту трассы пропускная способность участка дороги увеличится до семи тысяч автомобилей в сутки.

Работы идут по графику, строительство планируется завершить в четвертом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Строительство Серпухов Дороги
06 марта 2024, 14:24
Ликвидация источника загрязнения реки Раздерихи началась в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Для устранения утечки и предотвращения дальнейшего загрязнения реки специалисты приступили к работам по обваловке. Контролируют процесс в администрации городского округа.

В городском округе Лобня обнаружили источник загрязнения реки Раздериха, вызвавший обеспокоенность среди жителей микрорайона Луговая.

«Источник загрязнения оказался не там, где мы осматривали очистные, а в стороне - там, где расположены большие пруды. Здесь отстаивается вода. Как раз из такого пруда из-за недостаточной высоты земляного вала на местность изливалась вода из отстойника», - рассказала глава города Анна Кротова.

В Лобне ранее приняли решение о закрытии очистных сооружений в микрорайоне Луговая. Они перестанут функционировать в течение следующих двух месяцев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Серпухов Дороги
06 марта 2024, 14:21
Комитет по конкурентной политике Подмосковья запустил опрос для предпринимателей
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Более 23,5 тысячи предпринимателей приняли участие в опросах Комитета по конкурентной политике Подмосковья в прошлом году. Мероприятия проводятся для повышения эффективности работы органов власти.

Сейчас предприниматели могут поучаствовать в новом опросе. Предлагается оставить мнение о факторах, препятствующих ведению бизнеса, о потребностях и перспективах развития компаний.

Полученные ответы помогут улучшить условия ведения бизнеса в Подмосковье и будут использоваться для улучшения деятельности по снижению административных барьеров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Опросы
06 марта 2024, 14:18
Подмосковный омбудсмен Мишонова призвала предпринимателей подключиться к вопросу трудоустройства подростков
пресс-служба УПР в МО
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Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова обратилась к представителям бизнеса с просьбой принять участие в «Детской бирже труда». Мероприятие пройдет в Подмосковье уже в апреле. Его главная цель — помочь молодым людям с трудоустройством на летних каникулах.

«Нашими партнерами в реализации этой идеи выступят предприятия Московской области. И я обращаюсь сейчас к представителям бизнеса: если у вас есть вакансии, подходящие для ребят, присоединяйтесь к нашему проекту», - подчеркнула Мишонова.

Напомним, в Подмосковье провели опрос «Топ идеальных вакансий для подростка». Согласно данным, 82% респондентов заинтересованы в подработке в свободное время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Бизнес
06 марта 2024, 14:10
Подмосковный Комлесхоз запустил голосование за лучшее фото зимнего леса
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Комитет лесного хозяйства Московской области объявил открытое голосование за лучшую зимнюю фотографию. Все желающие смогут отдать свой голос до 7 марта.

Как рассказали в ведомстве, фотоработы прислали практически все лесничества Подмосковья. Каждый автор постарался запечатлеть красоту зимнего леса.

Жюри пришлось выбирать из 960 прекрасных работ 20 самых лучших.

Пять авторов, набравшие наибольшее количество голосов, получат призы от Комлесхоза. Проголосовать можно до 11:30 по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/65e8159684227c2e8d3580b5/ Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фото конкурсы

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