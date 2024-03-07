Участники из Лобни выиграли 5 золотых медалей на турнире для начинающих каратистов

Юные каратисты из Лобни завоевали пять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

«В нашем соревновании могут выступить как юные, так и опытные каратисты. Но, как правило, для последних турниров проводится достаточно, а новички могут проверить свои силы практически только на „Первых шагах“», - отметили организаторы турнира «Первые шаги».

Напомним, на Патриаршем международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» лобненские каратисты получили 29 медалей, в том числе 12 золотых, девять серебряных и восемь бронзовых.

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