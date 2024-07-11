Участникам «Активного долголетия» в Химках напомнили план событий на июль

Зарядка для долголетов пройдет в парке имени Величко. Занятия будут проводить каждый вторник и четверг с 15:00 до 17:00.

Парк Толстого в эти дни доступен для желающих позаниматься йогой - с 9:00 до 10:00, и настольным теннисом - с 10:00 до 11:00, а по пятницам пенсионеры смогут попробовать себя в дыхательной гимнастике и скандинавской ходьбе с 11:00 до 14:00.

Занятия по дыхательной гимнастике организуют и в парке «Дубки» по понедельниками и средам с 11:30 до 12:30. Также в зонах отдыха будут проводить уроки скандинавской ходьбы с 09:30 до 11:30 и с 12:30 до 14:30 и зарядку - с 14:30 до 16:30.

«Программа занятий насыщенная и разнообразная. Заниматься можно как в парках, так и на базе площадки клуба „Активное долголетие“ „Спейс“ и гимнастического зала. Настольный теннис, бадминтон, сквош - все активности можно найти на сайте проекта, в разделе „Активности“, - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Напомним, что в Химках клуб «Активное долголетие» работает на улице Кирова, 24. Посетить занятия может каждый желающий, предварительно зарегистрировавшись по телефону: +7 495 572-65-14.

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