Тысячный ребенок весом более 4 килограммов родился в перинатальном центре в Балашихе

Читайте нас в:

Это уже четвертый ребенок в семье Никитиных. По словам врача акушера-гинеколога ГБУЗ МО МОПЦ Ксении Афанасьевой, роды были непростыми.

«Роды были программированные, потому что это крупный малыш. Мы сделали амниотомию, вскрыли околоплодные воды и запустили пациентку в процесс родов. Роды протекали со своими особенностями. Благодаря слаженной команде и самой пациентке, и ее хорошему бодрому настрою у нас все сложилось прекрасно», - рассказала Афанасьева.

Счастливый отец Сергей Никитин поблагодарил врачей родильного дома.

«Четвертый ребенок, желанный. Здоровья, конечно, жене моей. По-другому никак. Благодарность большая роддому, потому что малыш был большой, крупный. Тяжело она родила, врачам отдельное спасибо», - пояснил Никитин.

Малыш появился на свет 29 февраля. Его назвали в честь Василия Павлово-Посадского.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».